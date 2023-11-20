Bursa halkı, İsrail ürünlerini boykota katılıyor mu?

İsrail bir aydan uzun bir süredir, Gazze’de insanlık suçu işlemeye devam ediyor. Türkiye ve dünya genelinde başlayan İsrail’e yönelik boykot ise büyüyerek devam ediyor. Peki ya Bursa halkı, İsrail ürünlerini boykot ediyorlar mı?Esmanur GÜLBAHAR - M. Taha ÇELİKBAŞ - Reyhan ÖZBAKIR - Ömer DEMİR - Herkes Duysun

BURSA (İGFA) - İsrail’in Filistin’e yönelik şiddeti her geçen gün artarak devam ediyor. Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinde de İsrail’e destek veren ve Siyonist sermaye ile yürüyen firmaların ürünlerine karşı boykot eylemleri başladı. Herkes Duysun ekibi olarak Bursa halkının İsrail ürünlerini boykot edip etmediğini merak ettik ve sokağa çıkıp sorduk: “İsrail ürünlerini boykot ediyor musunuz?” Söz vatandaşta…

“BÜTÜN DÜNYANIN BOYKOT ETMESİ VE LANETLEMESİ LAZIM”

Birçok vatandaş boykot katıldıklarını söyleyip İsrail’e tepki gösterdi.

“Hainler, zalimler boykot edilmeyecek gibi değil ki…" diyen vatandaşlar, "Bütün dünyanın boykot etmesi ve lanetlemesi lazım. Yeni doğan çocukları ve kadınları öldürüyorlar. Yazık, günah bütün dünya seyrediyor. Allah’ın laneti üzerlerine olsun inşallah. Hepimiz çok üzgünüz. Mümkün olduğu kadar alışverişimi zaten Türk markalarından yapıyorum" yorumlarında bulundular.

Bu şekilde Türk mallarına yönelim olduğunu ifade eden vatandaşlar, "Raflarımızı ve dolap ürünlerini hepsini ona göre elemeye başladık. Bu vesile ile kozmetik kremlerini de tarladan, doğal yapan yerlerden sipariş etmeye başladım. Keşke elimizden daha fazla bir şey gelse, Avrupa’da gördüğümüz sayısız yaratıcı eylemleri burada da yapabilsek keşke sokaklara dökülüp. Görüyorum ki metroda yapılmak istenen bir eylem bile polis müdahalesi görüyor. Bilmiyorum daha fazla ne yapabiliriz ama ürün boykotuna devam edeceğim belki sonsuza dek. O ürünleri kullanmıyorum ve böylece kendimi daha enerjik hissediyorum. Hamburgerler ve kolalar bize gerçekten zarar veriyormuş" görüşünde hem fikir oldular.

Bazı vatandaşlar “Devletin boykot etmesi gerekirken milletin bunun için çabalaması çok saçma” derken, bazıları da tarafsız olduklarını söyledi.