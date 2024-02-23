Bursa Gürsu’da ‘ışık’lar sönecek mi? Tepkiler çığ gibi
Herkes Duysun ekibi bugün Gürsu halkına sordu , sizce Gürsu belediye başkanı kim olmalı? İşte aldıkları cevaplar…Esmanur GÜLBAHAR/ M.Taha ÇELİKBAŞ/ HERKES DUYSUN
BURSA (İGFA) - Gürsu'da yerel seçim heyecanı doruk noktasına ulaştı. Herkes Duysun ekibi Gürsu'ya gidip vatandaşlara “Gürsu Belediye Başkanı kim olmalı?” sorusunu sordu.
Vatandaşların büyük bir kısmı Gürsu'da değişim istediklerini dile getirdi. Birçok kişi, değişimin CHP’nin adayı Haşim Öztürk ile gerçekleşeceğine inanıyor.
Bazı seçmenler ise mevcut Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık'tan memnun olduklarını ve tekrar seçilmesini istediklerini söylüyorlar.
DİĞER ADAYLARA DA DESTEK VAR
AK Parti ve CHP adaylarının yanı sıra ilçede, Seçmen Ergen ve Halit Şefikoğlu gibi diğer adaylara da destek veren Gürsulular var. Seçmen Ergen'in tecrübesine, Halit Şefikoğlu'nun ise bağımsızlığına vurgu yapan seçmenler, bu adayların da Gürsu'ya katkı sağlayacağına inanıyor.
SON KARAR SEÇMENLERDE
Gürsu'da 2024 yerel seçimleri oldukça çekişmeli geçecek gibi görünüyor. Hangi adayın Gürsu'nun yeni belediye başkanı olacağını sandıklar gösterecek.
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|O
|P
|1. Galatasaray
|26
|69
|2. Fenerbahçe
|26
|67
|3. Trabzonspor
|26
|43
|4. Beşiktaş
|26
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|26
|39
|6. Rizespor
|26
|36
|7. Antalyaspor
|26
|35
|8. Sivasspor
|26
|34
|9. Başakşehir
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|33
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|32
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|29
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|26
|29
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|28
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|26
|28
|18. Pendikspor
|26
|26
|19. Konyaspor
|26
|25
|20. İstanbulspor
|26
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|23
|55
|2. Göztepe
|23
|46
|3. Kocaelispor
|23
|43
|4. Bodrumspor
|23
|42
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|23
|40
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|23
|36
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|23
|36
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|23
|35
|9. Gençlerbirliği
|23
|33
|10. Erzurumspor
|23
|30
|11. Keçiörengücü
|23
|29
|12. Manisa FK
|23
|27
|13. Ümraniye
|23
|27
|14. Adanaspor
|23
|23
|15. Şanlıurfaspor
|23
|22
|16. Tuzlaspor
|23
|22
|17. Altay
|23
|12
|18. Giresunspor
|23
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|26
|60
|2. M.City
|25
|56
|3. Arsenal
|25
|55
|4. Aston Villa
|25
|49
|5. Tottenham
|25
|47
|6. M. United
|25
|44
|7. Brighton
|25
|38
|8. Newcastle
|25
|37
|9. West Ham United
|25
|36
|10. Chelsea
|25
|35
|11. Wolves
|25
|35
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|25
|29
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|24
|28
|14. Brentford
|25
|25
|15. Crystal Palace
|25
|25
|16. Nottingham Forest
|25
|24
|17. Everton
|25
|20
|18. Luton Town
|25
|20
|19. Burnley
|25
|13
|20. Sheffield United
|25
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|25
|62
|2. Girona
|25
|56
|3. Barcelona
|25
|54
|4. Atletico Madrid
|25
|51
|5. Athletic Bilbao
|25
|49
|6. Real Sociedad
|25
|40
|7. Real Betis
|25
|39
|8. Valencia
|25
|36
|9. Las Palmas
|25
|35
|10. Getafe
|25
|34
|11. Osasuna
|25
|32
|12. Deportivo Alaves
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|13. Villarreal
|25
|26
|14. Rayo Vallecano
|25
|25
|15. Sevilla
|25
|24
|16. Mallorca
|25
|23
|17. Celta Vigo
|25
|20
|18. Cadiz
|25
|17
|19. Granada
|25
|14
|20. Almeria
|25
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