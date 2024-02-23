Bursa Gürsu’da ‘ışık’lar sönecek mi? Tepkiler çığ gibi

Herkes Duysun ekibi bugün Gürsu halkına sordu , sizce Gürsu belediye başkanı kim olmalı? İşte aldıkları cevaplar…Esmanur GÜLBAHAR/ M.Taha ÇELİKBAŞ/ HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Gürsu'da yerel seçim heyecanı doruk noktasına ulaştı. Herkes Duysun ekibi Gürsu'ya gidip vatandaşlara “Gürsu Belediye Başkanı kim olmalı?” sorusunu sordu.

Vatandaşların büyük bir kısmı Gürsu'da değişim istediklerini dile getirdi. Birçok kişi, değişimin CHP’nin adayı Haşim Öztürk ile gerçekleşeceğine inanıyor.

Bazı seçmenler ise mevcut Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık'tan memnun olduklarını ve tekrar seçilmesini istediklerini söylüyorlar.

DİĞER ADAYLARA DA DESTEK VAR

AK Parti ve CHP adaylarının yanı sıra ilçede, Seçmen Ergen ve Halit Şefikoğlu gibi diğer adaylara da destek veren Gürsulular var. Seçmen Ergen'in tecrübesine, Halit Şefikoğlu'nun ise bağımsızlığına vurgu yapan seçmenler, bu adayların da Gürsu'ya katkı sağlayacağına inanıyor.

SON KARAR SEÇMENLERDE

Gürsu'da 2024 yerel seçimleri oldukça çekişmeli geçecek gibi görünüyor. Hangi adayın Gürsu'nun yeni belediye başkanı olacağını sandıklar gösterecek.