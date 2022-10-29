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Bursa Gürsu'ya 60 milyon liralık proje

GÜNDEM 29.10.2022, 12:42
Bursa Gürsu'ya 60 milyon liralık proje

Bursa'da dünya şehirlerinin gelişmişliğinde bir Gürsu oluşturmak hedefiyle, projeler üreterek hayata geçiren Gürsu Belediyesi, bugüne kadar hibe kazanılan 70 projeyle ilçenin kalkınmasını sağlayan tesis ve hizmetleri hayata geçirdi.BURSA (İGFA) - Çevrenin korunması ve yenilenebilir enerji, kentsel gelişim, kırsal ve alternatif turizm, tarım, kültür sanat, eğitim, meslek edindirme ve istihdam, çocuk eğitim hizmetleri, kadın hizmetleri, sosyal kalkınma, sosyal hizmetler, sağlık hizmetleri, gençlik hizmetleri, kadın ve genç girişimci hizmetleri, engelli hizmetleri, göçmenlerin sosyal entegrasyonu, araç ve ekipman, kentsel dönüşüm, kurumsal gelişim, ekolojik yaşam ana başlıklarında, Bursa'nın Gürsu Belediyesi Ar-Ge Müdürlüğü’nce oluşturularak hibe kazanılan 70 projeyle yapılan 60 milyon TL’lik yatırımla, ilçede birçok tesis yapıldı ve hizmet sunuldu.     

"Dünya şehri Gürsu’yu oluşturmak hedefiyle çalışıyoruz” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “İlçemizin gelişimi için projeler üreten ve hibe fonlarından sunulan kaynakları en iyi şekilde kullanarak Gürsu’muzun kalkınmasında büyük emeği olan bir ekibimiz var. Oluşturduğumuz Ar-Ge Müdürlüğü’müz bünyesinde çalışmalarını sürdüren ekibimiz sayesinde hayata geçirdiğimiz projelerimizle 60 milyon TL’lik yatırımı ilçemize kazandırdık. Bizler ekibimizle birlikte Gürsu’muz için daha ne yapabiliriz düşüncesiyle hareket ederek, Gürsu’muzun sahip olduğu tüm potansiyeli değerlendiriyor, gelişimini sağlamaya yönelik projelerimiz ve hizmetlerimizi hayata geçiriyoruz. İlçemize vizyon katan hizmetlerin hayata geçirilmesinde büyük emeği olan Ar-Ge ekibimize ve hizmetlerimizde emeği olan herkese hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum” dedi.

Gürsu’nun gelişimi için oluşturulan ve hibe kazanılan projelerle; Ericek Adrenalin Park Tesisi; Ericek Güneş Enerji Sistemi; Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi; Üreten Çocuklar Bilim ve Teknoloji Atölyesi; Kültür Merkezi; Butik Otel; Tarihi Değirmen Millet Kıraathanesi; Gürsu Belediyesi ek hizmet binası; Sağlık Merkezi; Engelli Parkı ve engelli vatandaşların refahını arttıran hizmetler; Girişimci Gençlik Merkezleri; Kadın Üretici Kooperatifleri; Meyve Sebze Paketleme Ve İhracat Tesisi; ipekböceği yetiştiriciliğinin geliştirilmesi yönünde yatırımlar yapıldı ve tarım ürünlerinin zarara uğramasını önleyici sistemler kuruldu.

Hayata geçirilen projelerle, Avrupa Birliği (AB), Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Ulusal Ajans, Bakanlıklar ve Avrupa Yatırım Kalkınma Bankası’ndan alınan hibelerle, Gürsu’nun gelişimi için Gürsu Belediyesi’nce yapılan çalışmalar kapsamında; tarihi evlerin restore edilerek hayat bulması; turizm alanlarının gelişimi için altyapı ve üstyapı çalışmaları; geri dönüşüm çalışmaları; gençlerin meslek edinerek istihdamının sağlanması; gençlerin yeteneklerini keşfederek gelişmelerini sağlayan kurslar ve kişisel gelişim eğitimleri; gençlere yurtdışı tecrübesi kazanma imkanları, girişimcilik eğitimleri; misafir ettiğimiz göçmenlerin eğitimleri, sosyal entegrasyonları ve sağlık hizmetleri; ilçenin turizm potansiyelinin uluslararası alanda tanıtımının yapılması; belediye araç ve ekipmanlarının alımında tasarruf sağlayıcı uygulamalar; temizlik, sağlık ve ulaşım hizmetlerinde araç alımı; personele yönelik afet ve acil durum bilinci oluşturma eğitimleri; personelin kişisel gelişimini sağlayan eğitimler; vatandaşlara yönelik girişimcilik, ticaret, proje geliştirme, iş kurma, tarımsal üretim, sanayinin ihtiyaç duyduğu mesleki eğitimler; robotik kodlama ve yazılım alanlarında eğitimler; kadınlara meslek edindirme kursları ve istihdam olanakları; engellilere yönelik beceri kursları ve psikolojik danışmanlık hizmetleri; her kesime yönelik geziler, kültürel etkinlikler ve daha birçok hizmet gerçekleştirildi.

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