Bursa Gürsu'nın 'sıfır atıkları' onlara emanet

Gürsu Belediyesi başlattığı yeni uygulamayla, ilçede bulunan atık toplayıcılarını “Sıfır Atık Bilgi Sistemi”ne dahil ederek, dönüştürülebilir atıkların sağlıklı toplanması ve geri dönüşüm sitemine aktarılması süreçlerini kayıt altına alıyor.BURSA (İGFA) - Gürsu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nce koordine edilen “Sıfır Atık Bilgi Sistemi” ne dahil edilen 23 atık toplayıcısının "Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcısı Kartları”, düzenlenen törende, Başkan Işık tarafından sunuldu.

Sisteme dahil olmak için başvuru yapan 10 atık toplayıcısının da başvurularının değerlendirme işlemleri devam etmekte.

Sistemden memnuniyetlerini dile getiren atık toplayıcıları, Belediye kontrolünde işletilecek sistemle yaşadıkları sıkıntıların ortadan kalkacağını ve daha güvenli hizmet verme olanaklarının olacağını belirterek, uygulama için Başkan Işık’a teşekkür etti.

Gürsu’da atık toplama faaliyetlerinin kontrolünün sağlanacağı Sistemle, Gürsu ilçe genelinde kamu düzeni ve güvenliğinin temini, asayiş ve huzur ortamının korunması, kamu esenliğinin korunması ve hırsızlık suçu başta olmak üzere suç işlenmesinin önlenmesi de amaçlanıyor.

“Dünyamızı korumak herşeyden önce bir insanlık görevi” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Atıkların çevreye zarar vermeden toplanması ve geri dönüşüm sistemine entegre edilmesi ve kaynakların tasarruflu kullanılmasını sağlamaya yönelik Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızca hassasiyetle gerçekleştirilen çalışmalarla oluşturulan genelge kapsamında Belediyemizce başlattığımız uygulamayla, ilçemizdeki atık toplayıcılarını kayıt altına alarak denetimlerini sağlamaya başladık. Başlattığımız uygulamayla, herhangi bir işletmeye bağlı olmaksızın atık toplayıcılığı yapanları ‘Sıfır Atık Bilgi Sistemi’ ne dahil ediyoruz. Böylece atıkların toplanmasından yeniden dönüştürüleceği tesislere ulaştırılmasına kadarki süreçlerin sağlıklı denetimini gerçekleştirmiş oluyoruz. Geleceğin dünyasını bugünden koruyacak, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hassasiyetle alınan bu önlemlerin uygulanmasına azami önem veriyoruz. Bu bağlamda ilçemizde faaliyet yapan tüm atık toplayıcılarını, ivedilikle Belediyemize başvurarak sisteme kayıt yaptırmalarını bekliyoruz” dedi.

Öte yandan sisteme dahil olmayan atık toplayıcılarının faaliyetine izin verilmeyecek. Gürsu Kaymakamlığı, Gürsu Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı iş birliğinde uygulanan Sıfır Atık Bilgi Sistemi’ne başvuru yapmayan atık toplayıcılarının faaliyetlerine izin verilmeyecek ve başvuru yapmayanlarla ilgili cezai süreç başlatılacak.