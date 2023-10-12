Bursa Gürsu'dan Türkiye'ye en güzel mesaj

Bursa'da Gürsu Belediyesi, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’ne özel, çok anlamlı bir etkinlik düzenleyerek TBMM’ye gitti. AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç’in düzenlediği basın toplantısına katılan Gürsulu kızlar, ilçe protokolü ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdiler.BURSA (İGFA) - Gürsu Belediyesi kadına karşı şiddete yönelik farkındalık oluşturduğu "Gürsu’da Kadına El Kalkmaz, Bizim Elimiz Yalnızca Armut Toplamaya Kalkar" projesinden sonra bu kez yeni bir sosyal farkındalık projesi ile Ankara’ya gitti.

Belediye Başkanı Mustafa Işık’ın girişimleri ile ilçe genelinde 11 Ekim doğumlu olan 11 kız çocuğu, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nde TBMM’ne bir araya geldi.

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç’in günün anlamını anlattığı basın toplantısına katılan Gürsulu kız çocukları ve Belediye Başkanı Mustafa Işık, akabinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a projelerini aktarma fırsatı buldular.

Kız çocuklarını hediyeler ile karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık’tan da konu hakkında bilgiler aldı.

Cumhurbaşkanı’nı görüp sohbet etmek imkanı bulan kız çocukları mutluluklarını paylaşırken, bu özel anlar fotoğraf ve videolara da yansıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükten sonra TBMM’ini gezme imkanı da bulan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık’ın küçük misafirleri, Başkan Işık, Eşi Sümeyye Işık,AK Parti Gürsu İlçe Başkanı Erkan Şekeroğlu ve Vekil Emine Yavuz Gözgeç ile beraber güne özel hazırlanan Gürsu armutlarını da ikram etti. İsim annesi Hatice Muazzez Kutlay olan Gürsu’nun kadına verdiği değerin aktarıldığı ziyaret herkesi tebessüm ettirdi.