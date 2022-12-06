Bursa Gürsu'daki saldırıya CHP'İl Başkanlığı'ndan 'geçmiş olsun'

Bursa'nın Gürsu ilçesinde CHP binasına karşı girişilen taşlı saldırıya ilişkin bir kişi gözaltına alındı. CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, Gürsu'ya 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.BURSA (İGFA) - CHP Gürsu İlçe Başkanlığı binasına dün gece saat 22.00 sıralarında yapılan taşlı saldırıyal ilgili güvenlik kameralarının incelenmesiyle polis tarafından kimliği tespit edilen saldırgan C.K.'yı gözaltına aldı.

Saldırganın ağabeyi M.K’nın AK Parti'den Gürsu'da belediye meclis üye adayı olduğu ortaya çıktı.

CHP Gürsu İlçe Başkanı Haşim Öztürk ve yönetimini ziyaret eden Bursa İl Başkanı İsmet Karaca saldırıya sert tepki gösterdi.

Karaca, "Bu basit bir olay değildir. Bir tane meczubun taş alarak ilçe binasına atması değildir. Arkasında kim var, hangi güçler var, kim azmettirdi, bunların üzerine gideceğiz" diye konuştu.