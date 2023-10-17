Bursa Gürsu'da tarihi geçmiş 280 ürüne el konuldu!

Bursa'da Gürsu Zabıta ekipleri, marketlere yaptığı denetimlerde 280 adet son kullanma tarihi geçmiş ürüne el koydu.BURSA (İGFA) - Gürsu Zabıtası,vatandaşlardan gelen her türlü talep ve şikayetleri anında değerlendiriyor ve vatandaşların sağlığı ve güvenliği için denetimlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor. Ekipler, İpekyolu Mahallesi başta olmak üzere ilçe genelinde yaptıkları denetimlerde toplam 280 adet son kullanma tarihi geçmiş ürüne el koydular.

Market denetimlerinde bazısı gıda bazısı ise temizlik maddesi olan ürünler imha edildikten sonra Gürsu’daki 3 işyerine de idari para cezası kesildi.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Zabıta ekiplerimiz denetimlerini aralıksız sürdürüyor. İlçemizde yapılan market denetimlerinde son kullanma tarihini tüketiciye ulaştıran marketlere yasal sınırlar içindeki yaptırımlar uygulanmıştır. Denetimlerimiz aralıksız sürecek” dedi.