Bursa Gürsu'da 'şarka virüsü'ne karşı numuneler alındı

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gürsu ilçesinde Şarka Virüsü için numune alımları tamamlandı.​BURSA (İGFA) - “Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatörlerin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik” ve “Şarka Hastalığı İle Mücadele Hakkında Talimat” gereği, Bursa'nın Gürsu ilçesindeki meyve fidanı üreten işletmelerden İlçe Müdürlüğü teknik personeli tarafından yaprak numuneleri alındı.

Survey kapsamında alınan numuneler analiz edilmek üzere Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildi.

Şarka virüsü ile bulaşık sert çekirdekli meyve ağaçlarında (özellikle erik, kayısı, şeftali ve nektarin) hastalık sonucu verim düşmekte, erken meyve dökümleri ve meyvelerde şekil bozukluklarının görüldüğüne dikkati çeken Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yazılı yaptığı açıklamada, "Şarka virüsünün kimyasal mücadelesi bulunmamaktadır. Eğer bir bölgeye hastalık bulaşmışsa hastalığı ortadan kaldırmak çok zordur. Tek çare virüsün bölgeye girişini engellemek için sürekli kontrol yapılması, virüsün taşıyıcılarından biri olan yaprak biti ile düzenli olarak mücadele edilmesi ve fidanların şarka virüsünden ari üretim yapan fidanlıklardan alınmasıdır. Bu anlamda virüs ile ilgili yapılan survey çalışmaları kapsamında meyve fidanı üreten işletmelerdeki şeftali, nektarin, erik, kayısı, kiraz ve vişne fidanlarından alınan yaprak numunelerinin analizi büyük önem arz etmektedir" ifadelerine yer verdi.