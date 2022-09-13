Bursa Gürsu'da renkli 100'ncü yıl kutlaması

Bursa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıldönümü, Gürsu’da düzenlenen coşkulu etkinliklerle kutlandı.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gürsu Belediyesi’nce organize edilen Bursa’nın kurtuluşunun 100’üncü yılı kutlama programları kapsamında düzenlenen cirit yarışması, mehteran gösterisi ve kortej yürüyüşüyle ilçede kurtuluşun heyecanı yaşandı.

“Bursa'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılında, atalarımızın vatanı kurtarma inancıyla verdikleri mücadelenin eseri olan bugünkü bağımsızlığımızın coşkusunu hemşehrilerimizle paylaştık” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Ata sporumuz ciritin muharebe ortamını yansıtan ruhunu, ilçemizde düzenlediğimiz cirit yarışmasıyla hemşehrilerimizle birlikte hissettik. Savaş alanlarında canlarını ortaya koyarak kahramanca mücadele eden atalarımıza olan minnet ve saygımızı, böyle kurtuluş günlerini vesile kılarak gelecek nesillerimize aktarmamızın çok önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

“Vatan Uğruna Mücadele Eden Tüm Devlet Büyüklerimiz Atamızdır”

“Geçmişimize, tarihimize yönelik ayrımcı söylemler, bu vatanı vatan yapan devlet büyüklerimizin, şehitlerimizin, gazilerimizin bizim atamız olduğu gerçeğini değiştirmez. Köklü tarihimizde, vatan uğruna savaşmış atalarımızın hepsine olan minnet borcumuzu; çeşitli söylemlerle ayrımcılık yapmak isteyenlere karşı durarak, her türlü yolu deneyerek vatanımızı bölmek isteyenlerle mücadele ederek, birlik içerisinde vatanımıza sahip çıkarak ödemeliyiz. Ne mutlu bize ki atalarımızın kahramanlıklarıyla dolu bir tarihe sahibiz. Bugünün çocukları ve gençlerimizin, bu şanlı tarihimizle gurur duyan, bu şanlı tarihimize sahip çıkan ve vatanını koruma ruhunu ataları gibi damarlarında hisseden nesiller olarak yetişmelerini temenni ediyorum” dedi.

Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz, AK Parti İlçe Başkanı Zekeriya Hacıoğlu, meclis üyeleri ve vatandaşların katılımlarıyla düzenlenen programlar kapsamında düzenlenen cirit yarışmasında, protokol üyeleri de cirit atarak, muharebe ruhunu yaşadı.

Kutlama programları kapsamında, Gürsu’nun ana caddelerinde gösteri sunan Ay Yıldız Mehteran Takımı’nı evlerinin balkonlarından alkışlayan, coşkuya eşlik eden Gürsulular da renkli görüntüler oluşturdu.