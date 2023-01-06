Bursa Gürsu'da gerçeği aratmayan tatbikat

Bursa'nın Gürsu ilçesinde belediye personeli, düzenlenen deprem ve yangın tatbikatında olası doğal afetlere hazırlık yaptı.BURSA (İGFA) - Gürsu Belediyesi personellerinden ve gönüllülerden oluşan arama kurtarma ekibinin bilgilendirme ve yönlendirmeleriyle, deprem anında yapılması gerekenleri uygulamalı olarak gerçekleştiren Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ve belediye personeli, yangın söndürme konusunda da bilinçlendirildi.

Gürsu Belediyesi hizmet binasında gerçekleştirilen tatbikatta, personellerin deprem anında, panik yapmadan, sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durarak, çök, kapan, tutun hareketlerini yaparak, sarsıntı durana dek oldukları yerde kalmaları konusunda bilgilendirilerek, anlatılanları uygulamaları sağlandı.

Tatbikat kapsamında yönlendirmeleri uygulayarak binadan çıkan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ve personeller de, belediye hizmet binası önünde gerçekleştirilen yangın söndürme tatbikatına da uygulamalı olarak katıldı. Tatbikat kapsamında, yaralı bir kişi de sedyeyle binadan çıkarıldı. Arama kurtarma faaliyetleri kapsamında yapılan uygulama örneği olarak, arama kurtarma ekibinden iki kişinin belediye hizmet binasının çatısından iple inerek açtıkları Türk bayrağının önünde çekilen toplu fotoğrafla tatbikat sonlandırıldı.

Başkan Işık, personelin olası deprem ve yangın felaketlerinde bilinçli olmalarını sağlamak amacıyla, arama kurtarma ekibimizin yönlendirmeleriyle gerçekleştirdiğimiz tatbikatla, hepimiz, basit ama hayat kurtaracak bilgiler edindiklerini söyledi.