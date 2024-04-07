Bursa Gürsu'da çocuklara değer katacak kütüphane
Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr Ahmet Alireisoğlu, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ile birlikte yapımı devam eden Çocuk Kütüphanesi inşaatında incelemelerde bulundu
Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ile birlikte yapımı devam eden Çocuk Kütüphanesi inşaatında incelemelerde bulundu.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gürsu ilçesinde rekonstrüksiyon yöntemiyle aslına uygun olarak inşa edilen kütüphane, ilçedeki çocuklarına modern ve konforlu bir ortamda kitap okuma ve araştırma yapma imkanı sunacak.
Kütüphanenin Gürsu'nun eğitim ve kültür hayatına önemli katkılar sağlayacağını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, "Kütüphanemiz tamamlandığında, Gürsu'daki çocuklarımız burada kitap okuyabilecek, araştırma yapabilecek, bilgi ve becerilerini geliştirebilecekleri bir ortam bulacak. Kütüphanemizin, Gürsu'nun eğitim ve kültür hayatına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bu vesileyle kütüphanemizin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
Gürsu'ya yeni bir değer katacak olan kütüphane, tamamlandığında ilk Çocuk Kütüphanesi olacak.
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