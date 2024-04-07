Bursa Gürsu'da armut bahçelerinde biyolojik mücadele

Bursa'nın Gürsu ilçesindeki armut bahçelerinde biyolojik mücadele kapsamında faydalı böcek salımı yapıldı.BURSA (İGFA) - Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Gürsu'da armut bahçelerinde biyolojik mücadele yapıldı.

Ankara ve Kırıkkale Üniversitesi, Gürsu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Gürsu Ziraat Odası işbirliği ile gerçekleştirilen armut bahçelerindeki mücadelede, armut iç kurdu ve armut psillidine karşı faydalı böcek salımı yapıldı.