Bursa Gülbahçe'de sağlığa yeni yatırım

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Karapınar Aile Sağlığı Merkezi’nin ardından Gülbahçe Mahallesi’ne de modern bir aile sağlığı merkezi kazandırıyor. Hayırsever işadamı Davut Çalışkan’ın destekleriyle hayata geçirilecek Gülbahçe Beyaze Çalışkan Aile Sağlığı Merkezi’nin temeli törenle atıldı.BURSA (İGFA)- Vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak amacıyla Karapınar Mahallesi’ne 5 ay önce modern bir aile sağlığı merkezi ile 112 acil müdahale istasyonu kazandıran Büyükşehir Belediyesi, Gülbahçe Mahallesi’nde de benzer yatırımı hizmete almak için düğmeye bastı.

Hayırsever işadamı Davut Çalışkan’ın destekleriyle 850 metrekare alan üzerinde inşa edilecek aile sağlığı merkezi ve 112 acil müdahale istasyonunda; 7 adet doktor muayene odası, 2 adet gebe izleme odası, 2 adet aşılama odası, 2 adet acil müdahale odası, ambulans park alanları ve personel dilenme bölümleri bulunacak.

Gülbahçe Mahallesi’nde sağlık hizmetlerinin daha nitelikli verilmesini sağlayacak merkezin temel atma törenine; Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Hayırsever İşadamı Davut Çalışkan, eşi Beyaze Çalışkan ve oğlu Cengiz Çalışkan ile mahalle halkı katıldı.

Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, göreve geldiği ilk günden beri Gülbahçe’ye meydan kazandırılması konusunun bölgenin en önemli talebi olduğunu söyledi. Burada sadece bir sağlık merkezi değil aynı zamanda meydan düzenlemesi de yapacaklarını belirten Başkan Aktaş, güzel hizmetin yapımında, hayırsever Sayın Davut Çalışkan ağabeyimiz ve onun kıymetli ailesinin etkisi olduğunu belirterek, kaba inşaat bittiğinde, Büyükşehir Belediyesi olarak ince işçilik çalışmalarını ve meydan düzenlemesini yapacaklarını kaydetti.

İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz da, Gülbahçe Mahallesi’nde yaklaşık 25 yıldır hizmet veren mekanın yenilenmesinin kaçınılmaz olduğunu kaydetti. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ise ilçe sınırlarındaki diğer bölgelerde olduğu gibi Gülbahçe Mahallesi’nde de okul, cami ve spor tesisi ihtiyaçlarının karşılanmasından, bölgeye yeni bir meydan kazandırılmasına kadar birçok çalışmaya imza attıklarını söyledi.

Rumeli Halk Dansları ekibinin gösterileriyle renklenen törende; konuşmaların sonrasında Başkan Aktaş, Çalışkan ailesi ve protokol üyeleri ile birlikte butona basarak, Gülbahçe Beyaze Çalışkan Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Müdahale İstasyonu’nun temelini attı.