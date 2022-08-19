Bursa göletlerine 2,5 milyon sazan bırakıldı

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün desteği ile Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce İznik Gölü'ne 1 milyon 43 bin olmak üzere, il genelindeki 45 göl ve gölete toplamda 2,5 milyon sazan yavrusu bırakıldı.BURSA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yürütülen 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında ülke genelinde göl ve göletlere balık takviyesi devam ediyor.

Bursa'da İznik Gölü'nde gerçekleşen göle balık salma programı İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Mehmet Akif Şenyürek'in yanı sıra Orhangazi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Çınar, Orhangazi Ziraat Odası Başkanı Hasan Cevizlidere ve üreticilerin katılımı ile gerçekleşti.

Sulama amaçlı yapılan göletlerin balıkçılığa kazandırılması çalışması ile atıl durumda olan kaynakların üretime kazandırılarak farklı üretim modellerinin uygulanmasına imkân sağlandığını belirten Şenyürek, bu kapsamda eksikliği hissedilen sportif avcılık alanlarının oluşturulması yönünde önemli bir adım atıldığını vurguladı.

Bu yıl itibariyle Bursa'da denizde 263 adet ve iç sularda 325 adet olmak üzere toplam 588 adet balıkçı gemisi bulunduğuna dikkati çeken Şenyürek, mevcut göl ve göletlerde balık popülasyonunun artırılması ve sürdürülebilir avcılık için çalışmalar yapıldığını ve bu kapsamda son 5 yılda Bursa'da göl ve göletlere toplamda 3 milyon 464 bin adet yavru balık bırakıldığını kaydetti. Bu yıl balıklandırma çalışmalarının önceki yıllara göre hız kazandığını kaydeden Şenyürek, "Neredeyse geçtiğimiz 5 yıllık süreçte yapılan çalışma yapılmış ve 2,5 milyon adet sazan yavrusu İznik ve Uluabat Gölleriyle beraber 45 göl ve gölete (Büyükorhan, İznik, Gemlik, Gürsu, İnegöl, Karacabey, Keles, Kestel, Mudanya, M. Kemalpaşa, Nilüfer, Orhangazi, Orhaneli, Osmangazi, Yenişehir, İlçelerine) bırakılmıştır. Türkiye'nin en zengin göllerinden birisi olan Marmara Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin 5. Büyük Gölü olan İznik Gölüne 1 milyon 43 bin adet sazan yavrusunu bıraktık" diye konuştu.