Bursa Gemlik’te depremin yaraları sarılıyor

Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli meydana gelen depremlerde evi hasar gören vatandaşlar, başka illerdeki akrabalarının yanına taşınıyor veya ev kiralıyor. Gemlik’e de yaklaşık 2 bin depremzede geldi. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan depremin yaralarının dayanışma ile sarılacağını ifade etti.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gemlik Belediyesi ilçeye gelen depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak ve gelen yardımları organize etmek amacıyla kendi bünyesinde bir mağaza oluşturdu. Bu mağazada; iç giyim, kadın ve erkek kıyafetleri, ayakkabı gibi ürünlerin yanı sıra ihtiyaç duyulabilecek erzak ve temizlik malzemeleri de bulunuyor. Gemlik Belediyesi’nin kurduğu bu mağazadan bu güne kadar 800 depremzede faydalandı.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, yardım kampanyasına gösterilen yoğun destekten dolayı Gemliklilere teşekkür ederken, “Ülkemiz, Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli iki büyük deprem yaşadı. Bu depremlerde hayatını kaybeden yurttaşlarımızı rahmetle anıyorum. Depremde evleri yıkılan veya kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımızın bir bölümü Gemlik’e akrabalarının yanına gelerek, vatandaşımızın kendilerine açtığı evlerinde ve kiraladıkları evlere taşındılar. İlçemize bugüne kadar yaklaşık 2 bin deprem mağduru vatandaşımız geldi. Bu vatandaşlarımızın giyim ve erzak ihtiyaçlarını Gemliklilerin yardımlarıyla kurduğumuz mağazadan karşılıyoruz. Ülkemizin deprem felaketi ile karşılaştığı bu günde yaraları dayanışma ile saracağız.” dedi.

Başkan Sertaslan; ayakkabı, giyim ve gıda kategorisindeki ürünlerde yoğun talepten dolayı azalma olduğunu belirtirken, Gemliklilere destek olma konusunda çağrıda bulundu.