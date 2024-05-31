Son Dakika

Bursa Gemlik’in turizm vizyonu masaya yatırıldı

Bursa'da Gemlik Belediyesi öncülüğünde düzenlenen “Gemlik Turizm Vizyonu Çalıştayı” gerçekleşti Çalıştayda, Gastronomi ve Tarım Turizmi, Doğa ve Deniz Turizmi, Tarih, Kültür ve Festival Turizmi başlıklarında çalışma masaları kuruldu

GÜNDEM 31.05.2024, 11:58
Bursa Gemlik’in turizm vizyonu masaya yatırıldı

Bursa'da Gemlik Belediyesi öncülüğünde düzenlenen “Gemlik Turizm Vizyonu Çalıştayı” gerçekleşti. Çalıştayda, Gastronomi ve Tarım Turizmi, Doğa ve Deniz Turizmi, Tarih, Kültür ve Festival Turizmi başlıklarında çalışma masaları kuruldu.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde turizm vizyonu için bir aray gelen paydaşlar, uzmanlık alanlarına göre belirlenen masalarda belediye yetkilileri ve bürokratlarla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Doç. Dr. Emel Adamış’ın genel koordinatörlüğünü üstlendiği çalıştayın paydaşları arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi, Uludağ Üniversitesi, GEMTAŞ, GEMTAR, İNOKSAN, Gastro Bursa Dergisi, Solaksubaşı AŞ, Umurbey Kadın Girişimi Derneği, Has Tavuk, Gemlik Ticaret Borsası, Gemlik İlçe Tarım Müdürlüğü, Mudanya Belediye Başkanlığı, Narlı Kadın Girişimciler Derneği, Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası, Gemlik Yaşam Atölyesi, Gemlik Ziraat Odası, Gemlik Atamer Hotel, Gemlik Boksör Restaurant, Gemlik Tuzla Çiftliği, Chef Bülent, Gemlik Girit ve Rumeli Türkleri Derneği, S.S. Kumla Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, TÜRSAB, Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi, GESYAD, Gemlik Liman Başkanlığı, Doris Tur, Paşa Otel, Ramada Otel, Bizimora Kokoreç, Gemlik Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi, GÜMTOB, Syrus Otel, BURTİD, Kerimbey Otel, Gemlik Tarihini ve Kültürünü Yaşatma Derneği, Bursa Rehberler Odası yer aldı.

Açılışta konuşan Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, ortak akıl ve kurumlar arası işbirliğini vurguladı.

Gemlik'in kent tarihi ve insan dokusu ile birlikte gerçekten örnek bir ilçe olduğunu ifade eden Başkan Deviren, "Gemlik tarihi, milattan önce 10 binli yıllara dayanıyor. Kentimizin 35 mahallesine gittiğinizde bu tarihin hepsini görebiliyorsunuz. Fındıcak’a gidin, orada farklı bir tarih var. Diğer tarafta Narlı’da farklı bir tarih var. Ama elimizden kayıp gidiyor. Biz Gemlik’in yaşayan bir kent olmasını, sürekli gelişmesini istiyoruz. Gemlik’in kalitesini arttırmak adına buradaki beyaz yakalı çalışan sayısını artırmalıyız. Bu da sosyal donatı alanları ile mümkün. Gerçek anlamıyla Zeytin Festivali yapabilmek için meslek kuruluşları ve üreticilerle bir araya gelip en doğrusunu ortaya koyacağız. Bu bir başlangıç. Var olan değerli korumak adına bir başlangıç" diye konuştu.

“TARİHİ DEĞERLERİ KORUMAMIZ GEREKİYOR”

Gemlik Kaymakamı Hasan Göç ise kentin, sanayinin dışa açılan önemli bir kapısı olduğunu vurgulayarak bunun yanında tarihi ve turistik özelliklerine de önem verilmesi gerektiğini belirtti. Kaymakam Göç, Gemlik’in tarihten gelen, kültüründen ve doğasından gelen değerleri korumaları gerektiğini belirterek, "Bunları yaparken biraz acele etmeliyiz. Geçmişin tanıkları, belki on yıl sonra olmayacaklar. Onlara ulaşmamız lazım. Tecrübelerinden, hatıralarından faydalanmamız gerekiyor. Turizmi, doğası, tarihi değerleri, kültürel değerleri Bursa için çok kıymetli" vurgusu yaptı.

Çalıştayda görüşülen konular, önümüzdeki günlerde sonuç bildirgesi haline getirilerek paylaşılacağı öğrenildi.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 38 102
2. Fenerbahçe 38 99
3. Trabzonspor 38 67
4. Başakşehir 38 61
5. Kasımpasa 38 56
6. Beşiktaş 38 56
7. Sivasspor 38 54
8. Alanyaspor 38 52
9. Rizespor 38 50
10. Antalyaspor 38 49
11. Gaziantep FK 38 44
12. A.Demirspor 38 44
13. Samsunspor 38 43
14. Kayserispor 38 42
15. Hatayspor 38 41
16. Konyaspor 38 41
17. Ankaragücü 38 40
18. Karagümrük 38 40
19. Pendikspor 38 37
20. İstanbulspor 38 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 34 75
2. Göztepe 34 70
3. Sakaryaspor 34 60
4. Bodrumspor 34 57
5. Ahlatçı Çorum FK 34 56
6. Kocaelispor 34 55
7. Boluspor 34 53
8. Gençlerbirliği 34 51
9. Bandırmaspor 34 50
10. Erzurumspor 34 44
11. Ümraniye 34 43
12. Manisa FK 34 40
13. Keçiörengücü 34 40
14. Adanaspor 34 39
15. Şanlıurfaspor 34 38
16. Tuzlaspor 34 38
17. Altay 34 10
18. Giresunspor 34 7
Takımlar O P
1. M.City 38 91
2. Arsenal 38 89
3. Liverpool 38 82
4. Aston Villa 38 68
5. Tottenham 38 66
6. Chelsea 38 63
7. Newcastle 38 60
8. M. United 38 60
9. West Ham United 38 52
10. Crystal Palace 38 49
11. Brighton 38 48
12. Bournemouth 38 48
13. Fulham 38 47
14. Wolves 38 46
15. Everton 38 40
16. Brentford 38 39
17. Nottingham Forest 38 32
18. Luton Town 38 26
19. Burnley 38 24
20. Sheffield United 38 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 95
2. Barcelona 38 85
3. Girona 38 81
4. Atletico Madrid 38 76
5. Athletic Bilbao 38 68
6. Real Sociedad 38 60
7. Real Betis 38 57
8. Villarreal 38 53
9. Valencia 38 49
10. Deportivo Alaves 38 46
11. Osasuna 38 45
12. Getafe 38 43
13. Celta Vigo 38 41
14. Sevilla 38 41
15. Mallorca 38 40
16. Las Palmas 38 40
17. Rayo Vallecano 38 38
18. Cadiz 38 33
19. Almeria 38 21
20. Granada 38 21