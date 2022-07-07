Bursa Gemlik yönünü 'kentsel dönüşüm'le bulacak

Bursa'da Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’ın tanıtımını yaptığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kentsel Dönüşüm Vakfı’nın “En İyi kentsel Tasarım Projesi” olarak ödüllendirdiği “Gemlik Yeniden” projesi, hızla devam ediyor.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde yerel belediye tarafından, Balıkpazarı Mahallesi’nde hizmete açılan Kentsel Dönüşüm Uzlaşma Ofisi’nde her gün yüzlerce hak sahibine bilgi veriliyor, ön uzlaşma sözleşmeleri imzalanıyor.

Gemlik’in tarihi yerleşim yerlerinden olan Alemdar Caddesi üzerindeki tarihi hamam, gerekli düzenlemeler yapılarak Kentsel Dönüşüm Uzlaşma Ofisi haline getirilmişti. Hizmete açılan ofiste Gemlik Yeniden projesi hakkındaki tüm ayrıntılar şeffaf şekilde Gemlikliler ile paylaşılıyor.

Kentsel Dönüşüm Uzlaşma Ofisi’nde bir asistan, bir zabıta ve bir yardımcı eleman olmak üzere üç belediye personeli ile kentsel dönüşüm faaliyetlerini yürütecek üç personel bulunuyor. İki katlı büronun giriş katında, proje hakkında ayrıntılı video sunum ve görseller yer alıyor. Burada vatandaşlar, proje hakkında bilgilendiriliyor.

Büronun ikinci katında ise hak sahiplerine proje ve yapılacaklar hakkında ayrıntılı bilgi verilerek ön uzlaşma sözleşmeleri imzalanıyor. Hak sahipleri sahip oldukları konutlar ile proje gerçekleşince bedel ödemeden alabilecekleri yeni dairelerin metrekareleri, daha büyük daire almak istemeleri durumunda ödeyecekleri miktarlar ile ilgili bilgilendiriliyor. Ayrıca uzlaşan hak sahiplerinin projede alacakları dairelerin konumları da belirleniyor. Böylece eski evlerine en yakın yerlerden daire sahibi olacak Gemliklilerin, varsa manzaraları da korunmuş oluyor.

“Özlediğimiz Gemlik’i hep birlikte inşa edeceğiz” diyen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, hak sahiplerini uzlaşma ofisine davet etti.

Başkan Sertaslan, önümüzdeki aylarda kentsel dönüşüm çalışmalarına başlayacaklarını söyledi.