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Bursa Gemlik Umurbey Celal Bayar Caddesi yenileniyor

GÜNDEM 24.02.2024, 10:52
Bursa Gemlik Umurbey Celal Bayar Caddesi yenileniyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, mevcut yolları sağlıklaştırma çalışmaları kapsamında Gemlik merkez ve Umurbey arasındaki Celal Bayar Caddesi'ni daha konforlu hale getiriyor.BURSA (İGFA) - Bursa’da ulaşım konusuna köklü çözümler üretmek amacıyla raylı sistemler, yeni yollar, akıllı kavşaklar ve toplu ulaşım gibi birçok yatırımı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, şehrin tüm bölgelerinde mevcut yolları daha sağlıklı hale getirmek için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Asfalt yenileme çalışmaları kapsamında Gemlik ilçesinde merkez ile Umurbey arasındaki 2 kilometre ve 12 metre genişliğindeki Celal Bayar Caddesi’nde çalışmalara başladı. Eski asfalt komple kaldırılarak yerine 1850 ton asfalt dökülerek yol tamamen yenilenecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki MHP İl Başkanı Muhammet Tekin, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ufuk Ay, Cumhur İttifakı ve AK Parti Gemlik Belediye Başkan adayı Refik Yılmaz ve siyasi partilerin ilçe başkanlarıyla birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Belediye yöneticilerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Alinur Aktaş, yaz demeden kış demeden altyapıda, üstyapıda, kültürde, sanatta, sporda yüzlerce projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. ‘Yol medeniyettir’ diyerek ulaşım yatırımlarını sürdürdüklerini belirten Başkan Aktaş, “Bu bazen bir köprülü kavşak, bu bazen raylı sistem, bu bazen asfalt yenileme veya asfalt kaplama, bu bazen bat-çık olarak karşımıza çıkıyor.

Her ilçemize ihtiyaçları doğrultusunda destek vermeye çalışıyoruz. Umurbey, Gemlik’in en güzel parçalarından bir tanesi. 3’üncü Cumhurbaşkanımız merhum Celal Bayar’ın meftun olduğu, önemli zatların da türbelerinin bulunduğu, otantik yapısıyla da şehrimizin özel bölgelerinden bir tanesi. Umurbey, gelişime açık bir yerleşim birimi. Devletimiz Celal Bayar Müzesi’yle alakalı yenileme çalışmalarını son aşamaya getirdi. Umurbey Merkez Cami’nin komple restorasyonunu da Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak yaptık. Şimdi de Gemlik’ten Umurbey’e ulaşan yolun asfalt değişim çalışmasını hızlı bir şekilde yürütüyoruz. 2 kilometrelik mesafenin 11 milyonluk bir maliyeti var. Bir hafta içerisinde işlemleri tamamen bitireceğiz” dedi.

Umurbey Mezarlığı’nda tel örgü çalışmalarının başladığını dile getiren Başkan Aktaş, “Mezarlıklar bizim için kıymetli ve değerlidir. Ecdada sahip çıkan ve değer veren toplumuz. Umurbey mezarlığının etrafının korunaklı hale getirilmesi bize iletildi. İki ayrı mezarlıkta 1100 metre uzunluğundaki duvara 80 santim yüksekliğinde panel çit imalatı yapacağız. Harpuştası sökülen duvarlara çitlerin kurulumunu da 10 gün içerisinde bitireceğiz. Ramazan ayında ve akabinde bayramda Gemlikli hemşehrilerimiz mezarlık ziyaretini daha sağlıklı bir şekilde yapacaklar. Şimdiden yapılan çalışmalar hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.
Başkan Aktaş ve beraberindekiler, daha sonra Umurbey Mahallesi'ne geçerek vatandaşlarla sohbet ederek görüşlerini dinledi.

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