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Bursa Gemlik'te mazgal hırsızları kameraya yakalandı
GÜNDEM 20.10.2022, 11:13
Bursa’nın Gemlik İlçesi Kurtul Mahallesi’nde bulunan alt geçitteki mazgallar hırsızlar tarafından çalındı.Gemlik Life / BURSA (İGFA) - Gemlik ilçesindeki hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kameraları sonradan fark eden hırsızlar kameranın yönünü değiştirseler de kameralara yakalanmaktan kurtulamadılar.
Mazgalların çalınması ile birlikte araçlar alt geçitten geçerken zorlanıyor, bazı araçların lastikleri patlıyor, trafikte ise uzun süreli aksamalar meydana geliyor.
Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekipleri kameralara yakalanan mazgal hırsızlarını arıyor.
https://youtu.be/DM10zqcfCP4
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