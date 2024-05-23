Bursa Gemlik'te kurbanlıklara pazar düzenlemesi
Bursa'da Kurban Bayramı öncesi Gemlik'te çevre temizliği sağlanması ve istenmeyen görüntülerin önüne geçilmesi amacıyla, ruhsatsız ve seyyar kurban satıcıları ile mücadele edilecek
Bursa'da Kurban Bayramı öncesi Gemlik'te çevre temizliği sağlanması ve istenmeyen görüntülerin önüne geçilmesi amacıyla, ruhsatsız ve seyyar kurban satıcıları ile mücadele edilecek.BURSA (İGFA) - Kurban Bayramı yaklaşırken, Gemlik'te çevre kirliliği yaşanmaması, kurbanlık hayvanların zarar görmemesi ve diğer düzensizliklerin önüne geçilmesi amacıyla, ilçe genelinde satış ve hayvan beslenmesi konusuna hassasiyet gösterilecek.
Köylerde ruhsatsız ve seyyar satış yapılamayacak. Böylece satış ve kesim işlemlerinde kente yakışmayan görüntülerin önüne geçilirken uygulamada sağlık ön plana çıkarılacak ve dini vecibelerin eksiksiz yerine getirilmesi sağlanacak. Düzenlemeye uymayanlar hakkında ise ilgili kurumlarca cezai işlem yapılacak.
Kurban satışı döneminde ve kesim sırasında Muratoba Kurban Pazarı da sürekli denetim altında olacak. Pazar alanı sık sık ilaçlanarak kurbanlıklar ve tüccarların sağlıkları ön planda tutulurken, Gemlikliler de sağlıklı ve temiz kurbanlıklara, belediye yetkililerinin güvencesinde ulaşacak.
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