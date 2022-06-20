Bursa Gemlik'te 'istinat' tedirginliği!

Bursa'da son yağışlarda hasar gören Gemlik'in Orhaniye Mahallesi Çevre Yolu'ndaki istinat duvarına yönelik herhangi bir önlemin halen alınmamış olması mahalle sakinlerini tedirgin ediyor.Tarık ŞEKER / BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gemlik ilçesi Orhaniye Mahallesi Çevre Yolu’nda geçtiğimiz günlerde yağan yağmur sebebiyle yaşanan patlamayla istinat duvarı büyük hasar aldı. Olay üzerine Gemlik Belediyesi konuyu aciliyetle Karayollarına bildirdi. Karayolları'nın olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında bugüne kadar herhangi bir önlem alınmaması mahalle sakinlerini tedirginliğine yol açtı.

Çevre Yolu'ndaki baskı dolayısıyla geçen süre içerisinde duvarın daha da kötü bir hal alarak bir çok binaya ve yolun gidişatına zarar vereceğine dikkati çeken sakinler, "Yaz dolayısıyla ve okulların kapanmasıyla bu yol daha da kullanılacak. Sonuç olarak yola daha da baskı artacak ve istinat duvarı çöküşü hızlanacak. Bu yüzden Herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermeden durumun acil gözden geçirilmesi gerekyiğini söyleyen mahalle sakinleri tetirhin yatıyoruz korkuyoruz" diyerek seslerini ilgililere duyurmaya çalıştı.