Bursa Gemlik'te ‘Güçlü Kadınlar’ buluştu

25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeni ile Zumba Eğitmeni Nimet Gündoğdu ve Make Up Hande Niran, Gemlik Güçlü Kadınlar ismi ile oluşturdukları yeni oluşum kapsamında kadına şiddetin devlet hukuki ve kadın tarafını konuştular.Feyzi SARIKAYA/GemlikLife (BURSA İGFA)

Günün önemine dikkat çekmek amacıyla Uzman Klinik Psikolog Nihal Akın Ulukaya şiddetin psikolojik boyutunu ele alarak kadınlara bilgilendirme yaparak soruları cevapladı.

Gemlik Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Kadın İrtibat Birimi Psikolog Nilay Kahraman Şönim (Şiddet Önleme Ve İzleme Merkezleri)ve KADES uygulamasını hakkında bilgi vererek olası şiddet durumunda devletin hangi yetkili mecralarına başvurarak nasıl bir yol izlediği hakkında bilgi vererek broşür dağıttı.

Konuşma sonunda Avukat Selin Kocaköse şiddet gören kadınlar için cezai ve hukuki boyut açısından yargılama aşaması hakkında bilgi verdi.