Bursa Gemlik'te Eşref Kolçak anısına festivale başvurular başladı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Eşref Kolçak anısına bu yıl ilki gerçekleştirilecek 'Gemlik Film Festivali'ne başvurular başladı.BURSA (İGFA) - Eşref Kolçak anısına Gemlik Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan Gemlik Film Festivali’ne, kurmaca dalında kısa film başvuruları başladı.

24-27 Temmuz tarihleri arasında yapılacak festival kapsamındaki Kısa Film Yarışması’nda, dereceye girenlere para ödülleri verilecek.

Yarışma için bir konu ya da tema bulunmazken kısa filmler için süre sınırı en fazla on dakika olacak ve yarışmaya başvurular www.filmfreeway.com sitesinden 1 Temmuz 2022 tarihine kadar yapılacak.

Sadece Türkiye’den katılan filmleri kabul eden yarışmaya başvuran filmleri ise alanında uzman kişilerden oluşan ön jüri değerlendirecek.

Aykırı Sinema Derneği koordinatörlüğünde başvuran filmlerini değerlendirecek Kısa Film Yarışması Ön Seçici Kurulu’nda, Aykırı Sinema Derneği’nden Adem İşler, Çağdaş Olgu Durmuş, Hande Özemre Gençosman, Işık Nur Dolapçı, Selen Erdoğan, Zekiye Sayar, Zeynep Güzey; Kısa Film Yarışması Danışma Kurulu’nda ise Aykırı Sinema Derneği Başkanı Ümit Özmen, Doç. Dr. Hakan Aşkın, Doç. Dr. Mine Artu Mutlugün ve Dr. Necla Çelik yer alıyor.

Jüri değerlendirmesi sonrasında 10 film; oyuncu ve yönetmenlerden oluşan jüri tarafından izlenecek.

Jürinin belirlediği ilk üçe giren filmler ve Mansiyon Ödülü kazanan filmler ise birbirinden büyük ödüller kazanacak.

Yarışmada dereceye girenler için 1.lik Ödülü 20.000 TL, 2.lik Ödülü 15.000 TL, 3.lük Ödülü 10.000 TL, 4. Mansiyon Ödülü ise 5.000 TL olarak belirlendi.