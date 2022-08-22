Bursa Gemlik'te esnaflara 'kooperatif' çağrısı

Bursa'da Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Beki, bir süre önce kuruluşu tamamlanan 2. Sanayi Sitesi Kooperatifi'ne esnafları desteğe ve ortak olmaya davet etti.Tarık ŞEKER / BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaklaşık iki seneyi aşkın süredir kurulması için çalışmaları başlatılan ve seçim çalışmaları içinde yer alan projenin ilk basamağı olan kooperatifin kuruluşunu Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Semih Aşkın'ın da katılımıyla tamamlandı.

Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Beki, Gemlik te 2.'si kurulan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi ortak kabulüne başladığını açıkladı.

Kooperatifin kuruluş amaçlarından ilkinin imalat ve tamiratla ilgili meslek kollarında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar ile sanayicilerin günün şartlarına uygun modern ve teknik şartlara haiz işyeri sahibi olmalarını sağlayarak topluluğun genel hizmetlerini karşılayacak tesisleri içine alan bir sanayi sitesi olmasını sağlamak olduğunu ifade eden Beki, "İkincisi ise Gemlik içerisinde bina altlarında oto tamiri ve imalat işi ile uğraşan esnaflarımızın dükkan sahibi olmalarını sağlamaktır. Kooperatifimize üye olmak için istenen belgeler nüfus cüzdan sureti, ikametgah belgesi,

esnaf veya ticaret odası kaydı, vergi levhası ve sermaye taahhüdü olarak 1.000 TL. Ücret gerekmektedir" dedi.

Kooperatifimize ortak olmak için istenen belgeler arasında odamıza kayıtlı olduğunuza dair faaliyet belgesi de yer aldığına dikkati çeken Başkan Beki, "İlçemizde vergi kaydı açık olup ta oda kaydı olmayan birçok esnafımız bulunmaktadır. İmalat ve tamirat sektörleri ile ilgili meslek kolların da işyerleri bulunan ve özelliklede bina altlarında bu sektörlerde vergi kayıtları açık olup işyeri olan ve bina altlarında olduklarından dolayı işyeri açma ve çalışma ruhsatı alamayan esnaflarımızın kooperatife ortak olup bir işyerlerinin olabilmesi için kendilerine buradan sesleniyorum odamıza kaydınız yoksa bir an önce kooperatifimize ortak olmanız için gelin oda kaydınızı yaptırın sizin de bir işyeriniz olsun" çağrısında bulundu.