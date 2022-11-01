Bursa Gemlik'te de öğretmenler 'hak' arayışında

Tüm Türkiye'de olduğu gibi alınan kararla bugün Bursa'nın Gemlik ilçesinde de öğretmenler haklarını alabilmek ve isteklerini duyurabilmek için Gemlik Milli Eğitim Binası'nın önünde basın açıklaması yaptılar.Tarık ŞEKER / BURSA (İGFA) - Eğitim-Bir-Sen Başkanı Halil Gemici, Gemlik'te yaptığı açıklamada Meslek Kanunu'nun mevcut hakları koruyacak, kariyer basamaklarında hizmet süresini önceleyecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğine dikkati çekti.

"Eğitimin verimliliği ve niteliği, eğitim çalışanlarının hak ettiği değeri görmesi, özlük hakları boyutuyla da emeklerinin karşılığının verilmesiyle mümkündür" diyen Gemici, 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu, öğretmenlik mesleğini düzenleyen müstakil bir kanun beklentisini karşılama yönünde olumlu bir adım olmanın ötesine geçememiş, öğretmenlerin beklentilerini karşılayamadığını öne sürdü.

Gemici, Eğitim-Bir-Sen olarak, hedefler ve gerçekler bağlamında her şeyi içinde barındıran bir kanun içeriğinin oluşmasının mümkün, öğretmenin itibarını hem yükseltmeye hem de korumaya garantör vasfı taşıyan hükümlerin elzem olduğuna inandıklarını belirterek, siyasi iradeyi, TBMM’yi ve Millî Eğitim Bakanlığı’nı meslek kanununda beklentileri karşılayan değişikliklerin ve dönüşümün bir an evvel hayata geçirilmesi konusunda adım atmaya davet etti.