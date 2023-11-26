Bursa Gemlik sahil yolu ulaşıma yeniden açıldı

Bursa'da denizin taşmasının ardından BUSKİ ekiplerinin çalışmalarından sonra Gemlik sahil yolu ulaşıma açıldı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gemlik ve Kurşunlu sahilinde denizin taşmasına sebep olan ve BUSKİ ekiplerini teyakkuza geçiren olayla ilgili çalışmalarla tahribat önlendi.

Yol ekiplerin yoğun çalışmasıyla ulaşıma yeniden açıldı.

https://twitter.com/bursabuyuksehir/status/1728779805145866659