Bursa Gemlik halkı yerel seçimlerde hangi adaya oy verecek?

Herkes Duysun ekibi olarak bugün Gemlik’teyiz. Vatandaşlara sorduk: Gemlik Belediye Başkanı kim olmalı? Söz vatandaşta…Sergen DURAK / Musa YEŞİLDAĞ/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Yerel seçim hızla yaklaşırken Herkes Duysun ekibi Gemlikli vatandaşların düşüncelerini gözlemledi. Bakalım Gemlikli vatandaşlar, 31 Martta yapılacak olan yerel seçimlerde tercihini kimden yana kullanacak.

GEMLİK’TE BAŞKAN REFİK YILMAZ MI OLACAK?

Gemlik seçimlerinin kıyasıya bir şekilde geçeceği görülürken bir gemlik vatandaşı işte şunları söyledi. “Refik Bey’e verebilirim ama Uğur Sertaslan ben adayım derse kuşkusuz onu tercih ederim.” ifadelerini kullandı.

Refik Yılmaz’dan yana olduğunu kesin bir dille beyan eden bir vatandaş, “Refik Yılmaz’ı göreceğiz başka çare yok. Yapabilecek herhangi birini göremiyorum.” dedi.

YOKSA ŞÜKRÜ DEVİREN Mİ?

Bir vatandaş kesin bir dille CHP adayını desteklediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Kim çalmayacaksa o gelsin. Cebimizde hiç para kalmadı, o yüzden tabii ki de Şükrü Deviren diyoruz.”

KARARSIZ SEÇMEN NE DÜŞÜNÜYOR?

Kararsız olan Gemlikli vatandaşlar ise şunları dile getirdi:

“Gemlik için hizmet verebilecek olanı arıyoruz. Güzel Gemliğimiz için kim daha iyisini ortaya koyacaksa o gelsin. Kararımı daha vermedim ama Gemlik için hizmeti kim daha iyi sunacaksa onun gelmesini isteriz.”

Yerel seçimler gün geçtikçe yaklaşıyor. Bu süreçte adaylar sahada daha aktif bir şekilde yer almaya devam ediyor. Bakalım 31 Mart yerel seçimleri Gemlik sandığına nasıl yansıyacak.