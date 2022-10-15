Bursa Gemlik eğitime katkısını sürdürecek

Bursa'nın Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, halkla ilişkiler ofisinde okul aile birlikleriyle bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Yapılan toplantıda okulların sorunlarını ve Bursa'nın Gemlik Belediyesi’nin eğitim için yaptıklarını aktaran Başkan Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik Belediyesi’nin eğitime katkısının süreceğini ifade etti.

Gemlik Belediyesi’nin sosyal belediyecilik ve alan elin veren eli görmediği bir yönetim anlayışını sergilediğini ifade eden Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, yaklaşık üç yıldır 1. sınıfa başlayan tüm öğrencilere çanta, matara ve kırtasiye seti dağıttıklarını belirtirken, “Çanta yardımlarını zengin ve fakir öğrenci ayırmadan yapıyoruz. Biz istiyoruz ki ihtiyacı olan öğrencilerimiz bu yardımı alırken muhtaç olduğu belli olmasın ve diğer öğrencilerimizin yanında kendini mahcup hissetmesin. Her yıl okul başlamadan verdiğimiz çanta ve kırtasiye seti desteğimiz öğrencileri ve velileri mutlu ediyor” dedi.

SPOR ALANLARI OLUŞTURDUK

Gemlik Belediyesi olarak ilçenin üç farklı okulunda spor sahası yaptıklarını vurgulayan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Gemlik Belediyesi’nin okullara yaptığı katkının sadece öğrencilere değil, okullarda spor yapılacak alanlar oluşturarak devam ettiğinin altını çizerken, “Gemlik Belediyesi olarak Şehit Mehmet Güngör Ortaokulu, Şehit Etem Yaşar Ortaokulu ve Gemport Gemlik Anadolu Lisesi’nde spor alanları oluşturduk. Okullarımızın bize ilettiği talepleri bütçemiz el verdiği sürece karşılıyoruz. Siz değerli okul aile birliği üyelerimiz ile bir araya gelerek sıkıntıları ve çözüm önerilerini konuşmaya devam ediyoruz. Okullarımızın ekonomik kazanç elde edebileceği bir çevreci model üzerinde çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

Gemlik’in artık kültür ve sanat ile anıldığını, her yaş grubu için yıl içerisinde kültürel etkinliklerin yapıldığını aktaran Başkan Sertaslan, Gemlik’in yıl boyunca çok sayıda kültürel etkinliğe ev sahipliği yaptığını ve bu etkinliklerde binlerce Gemliklinin aynı çatı altında buluştuğunu belirtti. Çocuklar için ise özel etkinlikler yaparak vakitlerini daha güzel geçirmeleri için çaba gösterdiklerini sözlerine eklerken, “Resim, müzik ve tiyatro gibi etkinliklerde binlerce Gemlikliyi aynı çatı altında buluşturuyoruz. Çocuklarımız için özel etkinlikler yaparak vakitlerini daha kaliteli geçirmesi için çaba gösteriyoruz. Biz istiyoruz ki çocuklarımız Gemlik’i, Gemlik’te yaşamayı sevsin ifadelerini kullandı.