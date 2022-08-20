Bursa Gemlik Belediyesi’nin fide projesi ödül aldı

Bursa Gemlik Belediyesi'nin ata tohumlarından elde ettiği fideleri her yıl ilçede yaşayan yurttaşlarına dağıtması, tüm kesimlerini takdirini topluyor.İSTANBUL (İGFA) - Kent ve Başkan dergisi tarafından her yıl düzenlenen ve tüm Türkiye’yi kapsayan online anket ile Türkiye’deki Büyükşehir, İl, İlçe ve Belde Belediye Başkanlıklarının vizyon projeleri ödüllendiriliyor.

Bursa'nın Gemlik Belediyesi’nin ata tohumlarından elde ettiği yüzbinlerce fideyi yurttaşla buluşturması ödüle layık görüldü.

Kayseri'de düzenlenen ödül törenine Gemlik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Alihan Kuzu katıldı. Kuzu, ödül törenin ardından yaptığı açıklamada, “Belediye Başkanımız Mehmet Uğur Sertaslan ile beraber Gemlik Belediyesi Çiftçi Belediye vizyonuna sahip oldu” dedi.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ise, “Gemlik Belediyesi olarak tarımın öneminin farkındayız ve çiftçilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için çalışmalar yapıyoruz. Her yıl yüzbinlerce yerli tohumdan elde ettiğimiz fideleri vatandaşlarımıza dağıtarak organik tarıma destek oluyoruz. Türkiye çapında onlarca proje arasından ödül alan projemizi gerçekleştiren çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum.” İfadelerini kullandı.