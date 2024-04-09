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Bursa Gemlik Belediyesi’nde komisyonlar belli oldu
Şükrü Deviren başkanlığında toplanan Bursa Gemlik Belediye Meclisi’nde, ihtisas komisyonları seçimi yapıldı
GÜNDEM 09.04.2024, 11:12
Şükrü Deviren başkanlığında toplanan Bursa Gemlik Belediye Meclisi’nde, ihtisas komisyonları seçimi yapıldı.BURSA (İGFA) - CHP Grubu’nun önerisiyle, Bursa Gemlik’teki trafik sorununa yönelik çalışmalar yapmak için ilk kez “Trafik Düzenleme Komisyonu” kuruldu. Belediye Meclisi’nin her ayın ilk çarşamba günü yapılmasına karar verildi.
Oylamada, Gemlik Belediye Başkanvekilleri Şükrü Aksu (CHP) ve İbrahim Tokgöz (CHP), encümen üyeliklerine ise Emin Filiz (CHP), Şükrü Aksu (CHP) ve Fatih Aydın (CHP) seçildi.
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