Bursa Gemlik 3,1 büyüklüğünde sallandı

AFAD'dan alınan bilgilere göre saat 16.43'te merkez üssü Bursa'nın Gemlik ilçesi olduğu belirlenen 3,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.BURSA (İGFA) - Bursa ve çevresinde saat 16.43'te deprem meydana geldi.

Merkez üssü Gemlik ilçesi olduğu belirlenen 3.4 büyüklüğündeki deprem yerin 7,08 kilometre derinliğinde kaydedildi.