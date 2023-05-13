Bursa Fan Club milletvekili adayları ile buluştu

Gerçekleştirdiği çeşitli sosyal faaliyetler ve yardımlarla adından söz ettiren, Bursa için projeler üretip gerçekleştiren ve bir şehir sevdalıları adına kurulmuş ilk dernek olan Bursa Fan Club, seçim öncesi Cumhur ve Millet İttifaklarının milletvekili adayları ile üyelerini buluşturdu.BURSA (İGFA) -2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri öncesinde Bursa Fan Club, Almira Otel’de gerçekleşen toplantılarda Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı milletvekili adaylarını ayrı ayrı toplantılarda üyeleriyle bir araya getirdi.

Toplantılara Cumhur İttifakı’ndan AK Parti milletvekili adayı Refik Özen ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı, MHP milletvekili adayları Yaşar Türk, Millet İttifakı’ndan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekilleri Erkan Aydın ve Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İyi Parti Milletvekili Adayı Selçuk Türkoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi listesinden aday olan Mehmet Atmaca katıldı.

Düzenlenen toplantılarda açılış konuşmasını gerçekleştiren Bursa Fan Club Genel Sekreteri Murat Hoşgör, Fan Club’ün siyaset üstü bir bakış açısıyla Bursalılara hizmet ettiğini ve şehrin çıkarı adına Bursa ittifakını savunduklarına değindi.

Bursa Fan Club Başkanı Ali Ademoğlu, Bursa’nın sorunları çerçevesinde adaylarla bir araya geldiklerini, bu sorunlara çözüm bulma aşamasında birlik olunacağını ve sorunları çözüm aşamasına kavuşturmak adına çalışma yaptıklarını vurguladı.

Başkan Ali Ademoğlu konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Bursalı olmak ayrıcalıktır, Bursa’ya hizmet etmenin ibadet olduğunu düşünüyoruz. Biz taraf tutmuyoruz, o yüzden tüm vekilleri bir arada buluşturduk. Fan Club’te siyaset konuşulmaz ama tüm çözümler konuşulur, tüm çözümler hep birlikte olarak konuşulur.”

Dört ana konunun yeni dönemde takipçisi olacağız. Sivil toplum kuruluşu olmanın sorumluluğunu alarak her dönem milletvekillerimize Bursa’nın sorunlarını anlatmaya gayret edip, bu sorunlarında takipçisi oluyoruz. Bu sene de takipçisi olacağımız 4 ana konuyu şu şekilde sıraladık: "Hızlı Tren Projesi’nin ivedilikle bitirilip Bursa halkının kullanımına açılması,TOGG-Bursaspor sponsorluğu’nun gerçekleşmesi,Bursaspor Lisesi’nin tamamlanması ve Ankara ve komşu iller başta olmak üzere diğer illerle lobi faaliyetlerinin güçlendirilmesi yeni dönemde takipçisi olacağımız öncelikli konular olacak. Bursa ve Bursaspor kıymetli, bir tane. Tüm milletvekillerimizin şehrin çıkarı adına ortak projelerde Bursa için beraber çalışması gerektiğini düşünüyoruz. Seçimlerin Bursa'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor, yeni dönemde seçilecek bütün adaylarımıza başarılar diliyorum.”