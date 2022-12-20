Bursa Faik Çelik Lisesi’nde iletişim sohbetleri

Bursa’nın önemli eğitim kurumlarından Faik Çelik Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi, iletişim sohbetleri etkinliğinde Yusuf Ziya Yüce ile Mehmet Ali Ekmekçi’yi ağırladı.BURSA (İGFA) - Eğitim sektöründe Bursa’nın önemli kurumları arasında yer alan ve faaliyet alanlarıyla kente mesleki katma değer sağlayarak nitelikli personel yetiştiren Faik Çelik Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi, öğrencilerinin gelişimine katkı sunmak için düzenlediği ‘iletişim sohbetleri’ kapsamında Uludağ Enerji Kurumsal İletişim Direktörü Yusuf Ziya Yüce ile a Gazete Sorumlu Yazıişleri Müdürü Mehmet Ali Ekmekçi’yi konuk etti.

‘ANLAŞILABİLİRLİK’ VURGUSU

Mesleki deneyimlerini öğrencilerle paylaşan Yusuf Ziya Yüce, ‘anlaşılabilirlik’ kavramının önemine vurgu yaparken, iletişim alanında öğrencilerin dikkat etmesi gereken konuları gündeme taşıdı. Mehmet Ali Ekmekçi ise gazeteciliğe dair tecrübelerini öğrencilere aktarırken, doğru iletişim kurulması halinde birçok sorununun kolaylıkla çözülebileceğinin altını çizdi.

1.5 SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık 1.5 saat süren etkinliğin final bölümünde öğrenciler Yüce ve Ekmekçi’ye sorular yöneltti. Faaliyete ev sahipliği yapan Faik Çelik Kız Meslek Lisesi Müdiresi Mediha Karasu da Yusuf Ziya Yüce ve Mehmet Ali Ekmekçi’ye katılımlarından dolayı teşekkür etti.