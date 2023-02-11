Bursa esnafı 1 günlük cirosunu bağışlayacak

3 milyon 250 bin nüfusu, ekonomide itici atardamar olan Bursa’da esnaftan duygulandıran atak geldi.BURSA (İGFA) - İl genelinde yaklaşık 105 bin esnaf depremden etkilenen 10 vilayete yardım malzemesi göndermekle kalmadı 1 günlük toplam hasılatını da depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için bağışladı. Wapshapp ve sosyal medyada kendi aralarında haberleşme ağı kuran duyarlı esnaf 10/11/12 şubat tarihleri için dönüşümlü olarak günlük yapılan satıştan kazanılacak tüm geliri depremzedelere bağışlamak için harekete geçti.

Bugüne kadar siyasi partilerin il-ilçe başkanlıkları, STK’lar, belediyelerin kampanyasına destek veren hayırseverlere Bursa Esnafı da eklenmiş oldu. Tarihi Hanlar ve Kapalı Çarşı esnafının 9,5 saat içinde 50 milyon lira nakti yardım toplayarak yetkililere teslim etmesi sonrası yaşanan gelişme Bursa Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Fahrettin Bilgit ve Yönetiminin, kısa süre içinde büyük bir dayanışmanın başlatılması için verdiği çabanın göstergesi olarak tarihe geçti.

BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit; “Ateş yüreğimizin can damarına düştü. BESOB’a bağlı odalarımız kendi bünyelerin toparladıkları yardımları düzenli olarak deprem bölgelerine gönderdik. Bir gurup esnafımız tarafından düşünülen ve gerçekleştirilmeye başlatılan sonrasında da büyük bir çoğunluğa ulaşılan bu kampanyayı yasal çerçevede kalmak şartı ile bizde kurum olarak destekliyoruz.

Deprem bölgesinden Bursamıza getirilen aileler var. Bursa’dan çeşitli kurumlar, STK’lar ve partililerin kendi imkanlarıyla üstlerinde sadece pijama ile getirilen depremzedelerinde yanlarında olacağız. Zaman dayanışma zamanı. Yaraları sarma zamanı.” dedi.