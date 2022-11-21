Bursa Erzurum Dernekleri Federasyonu'nda Ömeroğulları güven tazeledi

Bursa Erzurum Dernekleri Federasyonu'nun olağanüstü seçimli iki adaylı genel kurulunda mevcut başkan Ömer Ömeroğulları 127 oy farkla yeniden başkan seçildi.BURSA (İGFA) - Uzun yıllardır Ömer Ömeroğulları'nın başkanlığını sürdürdüğü Bursa Erzurum Dernekler Federasyonu olağanüstü seçimli genel kurulunu gerçekleştirdi.

Yıldırım Barış Manço Kültür Merkezi'nde katılımın yoğun olduğu genel kurulda iki aday yarıştı.

Orhangazi Erzurumlular Derneği Başkanı Durmuş Turan, Bursa'da Erzurumluların sayısının çok olmasına rağmen daha fazla milletvekli ve belediye başkanı çıkarabilecek potansiyele sahip bir şehir olduğunu söyledi. Mevcut Başkan Ömer Ömeroğulları ise, kim seçilirse seçilsin tecrübesiyle yardımcı olacağının sözünü verdi. Ömeroğulları, Bursa Olurlular Derneği'nin de federasyona üye yapacaklarını açıkladı.

Seçimlerde sandıktan mevcut başkan Ömer Ömeroğulları'na 247 oy çıkarken, Durmuş Turan ise 120 oyda kaldı.

127 oy farkla yeniden başkan seçilen Ömer Ömeroğulları'nın yeni dönem yönetiminde şu isimler görev aldı: Ali Kaya, Kadir Özaydın, İhsan Turan, Mustafa Çelik, Musa Bektaş, Dursun Sağdıç, Bünyamin Demircan, Seceattin Sönmez, Halis Yılmaz, Abdullah Köseoğlu, Yasin Genç, İbrahim Polat, Yılmaz Pala, Eyüp Dikbıyık, Yücel Özaydın, Gülbey Koçan, Hasan Doğan, Fesih güler, Hanifi Arslan, Nadir Kaygusuz, Neşet Kurt, Mikail Dizdemir, Mustafa Sarı, Salih Gümüşsoy, Ali Tunç, Hikmet Ağdaş, Nihat Topçu, Sabri Gülveren, Faik Bozdoğan, Mithat Altundaş, Orhan Demir, Enver Keskin.

Yeni dönemde Ali Kurban, Şenol Gürbüz ve Mevlüt Aktaş Denetleme Kurulu'nu oluştururken; Cemalettin Sağlam, Cafer Kaya ve Kasım Güven Disiplin Kurulu'na seçildi.