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Bursa Emniyeti'nden şok denetimler sürüyor
GÜNDEM 12.09.2023, 17:24
Bursa Emniyet Müdürlüğü şehrin değişik noktalarında uygulamalarını sürdürüyor.BURSA (İGFA)- Daha huzurlu bir Bursa için değişik noktalarda uygulamaları sıklaştıran Bursa Emniyet Müdürlüğü, dün gecede Yıldırım ilçesinde şok denetimler yaptı.
Yıldırım'ın Hacivat ve Çınarönü mahallelerinde yapılan hareketli ve sabit yol uygulamalarında toplamda 171 şahsın UYAP sorgulaması yapılırken, 89 araç sorgulandı.
Çevik Kuvvet ekiplerinin de destek verdiği uygulamalarda ️6136 sayılı kanuna muhalefetten aranan bir şahıs ile bir miktar uyuşturucu madde ile bir şüpheli yakalanıren, 17 araca toplam 88 bin 973 TL trafik para cezası uygulandı.
https://twitter.com/EmniyetBursa/status/1701579143891091865
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