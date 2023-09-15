Bursa Emniyeti'nden Nilüfer'de asayiş ve huzur denetimi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Asayiş Şube Mdüürlüğü koordinesinde Nilüfer ilçesinde düzenlenen sabit uygulama ve umuma açık işyeri uygulamasında toplamda 958 şahsın UYAP sorgulaması yapılırken, 18 araç sürücüsüne toplamda 44 bin 52 lira cezai işlem uygulandı.BURSA (İGFA) - Bursa'da asayiş ve huzur operasyonlarını bölgesel olarak sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü'nün bu akşamki durağı Nilüfer ilçesi oldu.

Nilüfer ilçe merkezi ile Görükle Mahallesi'nde yapılan sabit uygulama ve umuma açık işyeri uygulamaları Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirildi.

Uygulamalara Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri müşterek katıldı.

Sabit uygulamada kontrol edilen 280 araçtan 18 araç sürücüsüne toplamda 44 bin 52 lira cezai işlem uygulanırken, bir araç trafikten men edildi.

18 umuma açık işyerinde eğlence mekanlarında da uygulamalarını sürdüren ekipler; 3 işyerinde 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanuna muhalefet edildiği, bir işyerinin tabela ismi ile ruhsat isminin farklı olduğu, bir işyerinin canlı müzik belgesinin olmadığı, 2 işyerinde ise çalışan 4 şahsın SGK kaydının olmadığını tespit ederek gerekli işlemleri yaptı.

Gece boyunca ekipler gerek sabit uygulamada, gerekse eğlence mekanlarına yapılan uygulamalarında toplamda 958 şahsın UYAP sorgulaması yaptı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin çeşitli ilçe ve bölgelerdeki asayiş ve huzur operasyonlarının süreceği öğrenildi.