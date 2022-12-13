Bursa Emniyeti'nden 'metruk' operasyon

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Ekipleri, şehrin muhtelif yerlerinde bulunan metruk ve boş evlere operasyon düzenledi.BURSA (İGFA) - Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nce metruk ve boş evlere yapılan operasyonda camlardan tırmanarak içeri giren yunus ekiplerin baskın anları ve aramalar film sahneleri aratmadı.

Şehir merkezinde Anıtlar Kurulu sebebiyle mülk sahiplerinin çivi bile çakamayıp restore ettiremedikleri için terk ettiği ve birçoğunun yıkılma tehlikesi bulunduğu metruk binalara Yunus ekipleri tarafından baskın düzenlendi. İçişleri Bakanlığı'nın resmi sayfasında yer alan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü'nden çıkan motorize 160 kişilik ekip, camlardan içeri girerek şüpheli şahıs aradı. Yapılan operasyon ve denetimlerin 3 günlük bilançosunda ise, bin 255 şahıs ve 105 araç sorgulandı.

Yapılan aramalarda; 11 adet ruhsatsız tabanca, 52 adet fişek, 1 adet kuru sıkı tabanca, 15 gram kokain, 45 gram metamfetamin, 10 gram esrar ve 5 gram selvia ele geçirildi.

Denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 21 şahıs yakalanırken, 6 KADES olayına erken müdahale edildi. Trafik kurallarına uymadıkları için 5 kişiye cezai işlem uygulandı.

Bu arada İl Emniyet Müdürü'nün talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekipleri ve diğer birimlerin de katkılarıyla şehrin huzuru ve asayişin sağlanabilmesi için belirli gün ve saatlerde operasyonların devam edeceği öğrenildi.