Bursa Dikkaldırım Mahallesi trafik sorunundan kurtulamıyor

Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Dikkaldırım Mahallesi, trafik sorunundan bir türlü kurtulamıyor.Musa YEŞİLDAĞ/ Ahmet GÜNAY/ HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Mahallemin Muhtarları programı kapsamında bu hafta Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Dikkaldırım Mahallesi’nin gelişimini mahalle muhtarından dinledik. Mahalle sakinleri ve mahalle muhtarı trafik sorunundan şikayet etti.

BURSA’DA HER YOL AÇIK DİKKALDIRIM’DA TRAFİK VAR

Dikkaldırım Mahallesi’nde yaşayan bir vatandaş elektrik tellerinin, rüzgar ve fırtına ile birbirine değdiğini ve bunun sonucunda elektriğin kesildiğini belirtti. Bir diğer vatandaş ise sokakların boyanmasını ve yaya geçidi yapılmasını istedi.

Birkaç vatandaş ise trafikten ve temizlik hizmetlerinden şikayet ederek, “Trafik sorunu var. Yaşlılar, trafikten dolayı Mihraplı camii'ne geçemiyor. Defalarca söyledim yapılmadı. Bursa’da her yol açıktır, Dikkaldırım’da trafik vardır. Sokak arasındaki yolları haftada bir temizlik işçisi gelip süpürsün istiyorum. Sokak arası süpürülmüyor.” şeklinde konuştu

DİKKALDIRIMDAKİ EKSİKLER NELER?

Yeni dönemde de aday olduğunu söyleyen Dikkaldırım Mahalle Muhtarı Mustafa Özderya, 2009 yılından beri sürdürdüğü görevinde Dikkaldırım Mahallesi’ne yaptığı hizmetleri Herkes Duysun muhabirine anlattı. 2009 yılı itibariyle mahalleye banka ATM’lerini getirdiklerini kadeden Özderya, “Dikkaldırım spor tesislerinde eksiklerimizi tamamladık. 2 tane halı saha yaptırdık. 600 kişilik bir tribün yaptırdım. Kanalizasyonlar yapıldı. Sağlık ocağı yaptırdık. Sağlık meslek lisesinin olduğu yer ise Türkiye Eğitim Vakfı’nın yeriydi, zor da olsa onlardan yeri aldık. 7 yıldan beri öğrenciler eğitim görüyor. Yağmur suyu giderlerinde eksikliklerimiz vardı, onları yaptırdık. 2 tane okul yaptırdık. Asfaltlarımızı yaptırdık. Elimizden geldiğince güzel şeyler yapmaya uğraşıyoruz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Şu an askeriyenin yerini almak için uğraşıyoruz. Oraya park yaptırmak istiyoruz. En kısa zamanda orayı halledeceğiz inşallah. Dikkaldırım Mahallesi’ne engelliler okulu için müracaat ettik. Orayı da halkımıza sunacağız. Genelde ihtiyaç sahipleri erzak için ya da faturalarını ödememiz için müracaatta bulunuyorlar. Dikkaldırım Caddesi’nde yoğun bir trafik oluyor. Onu da geçen gün Alinur Aktaş Başkan geldiğinde söyledik. Dikkaldırım Caddesi gidiş-gelişte çok zorlanmış oluyor. Alternatif olarak bir yol düşünüyor.” ifadelerini kullandı.