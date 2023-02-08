Bursa'dan meyve ve ekmek seferberliği

Depremden etkilenen bölgelerde ekmek ve gıdaya ulaşım en büyük sorunlardan biri olurken, Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ ve Tarım Peyzaj A.Ş. depremzedeler için seferber oldu.BURSA (İGFA) - Depremin hemen ardından tüm birimleri ve bağlı iştirakleri ile depremin yaralarını sarmak için harekete geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi, ilk günden beri BESAŞ’ın bölgeye oluşturduğu ekmek sayısı 220 bini bulurken, Tarım ve Peyzaj A.Ş. de yaklaşık 22 ton kış meyvesini Gaziantep’e gönderdi.

Depremzedelerin ekmek ihtiyaçlarının karşılanması için de büyük bir çaba harcayan BESAŞ, son 24 saatte 140 bin ekmek taşıyan 3 Tırı Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerine gönderdi. Bursa – Gaziantep arasındaki mesafenin uzun olması nedeniyle BESAŞ, daha hızlı ekmek temini için deprem bölgesine yakın illerde de ekmek tedarikine gitti.

BESAŞ tarafından Muş, Niğde ve Aksaray illerinden temin edilen 80 bin ekmek de İslahiye ve Nurdağı’na ulaştırıldı.

Tüm bunlarda birlikte BESAŞ’ın depremzedelere ulaştırdığı ekmek sayısı 220 bini buldu.

Öte yandan Büyükşehir iştiraklerinden Tarım Peyzaj A.Ş. de depremzedeler için harekete geçti.

Tarım Peyzaj A.Ş. yönetimindeki Hikmet Şahin Kent Hali’nden Hal Derneği işbirliğiyle temin edilen, elma, mandalina, portakal ve nardan oluşan 22 ton kış meyvesi, İslahiye ve Nurdağı’ndaki depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

Tarım Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Semih Polat, gönderilen Tırın ardından bir Tırın daha hazırlandığını ve toplamda 45 ton meyveyi bölgeye ulaştırmış olacaklarını belirterek, "İnşallah afetzedelere bir nebze de olsa ilaç olur, merhem olur” dedi.