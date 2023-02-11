Bursa'dan Gaziantep'e yardım eli

Bursa Gaziantepliler Derneği Başkanı Bilal Şengüloğlu, depremin vurduğu Gaziantep Islahiye ve Nurdağı'nda yardım çalışmalarına katıldı.BURSA (İGFA) - Türkiye'nin derinden yasa boğan deprem felaketinden etkilenen kentlerden Gaziantep'teki çalışmalara katılan Bursa Gaziantepliler Derneği Başkanı ve aynı zamanda Türkiye Gaziantepliler Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Bilal Şengüloğlu, bölgedeki durum hakkında bilgi verdi.

Depremin ilk anlarından itibaren teyakkuza geçtiklerini ifade eden Şengüloğlu, şöyle konuştu: "Hayati tehlikelinin kritik olduğu 72 saat hesabını yaparak depremzede hemşehrilerimizin gerekli barınma ve ısınma ihtiyaçlarının acil olanları belirledik ve süratle temin edilmesini sağladık. Depremin en çok etkilediği Gaziantep Islahiye ve Nurdağı'nda yardımları bizzat ulaştırarak dağ köylerine dağıtımlarını yaptık. Bölgeye acil ihtiyaç olarak battaniye, çocuk bezi, gıda, bebek maması gibi malzemeler götürdük. Osmangazi Belediyesi yaptığımız iş birliği neticesinde Islahiye ilçemize seyyar aş evi kurulup bu akşam yemek dağıtılacak şekilde çalışmalarımızı tamamladık. Osmangazi Belediyesi ayrıca bir de seyyar tuvalet gönderdi. Beraber yaptığımız işbirliği neticesinde biz bu aşevi ve tuvalet için yer tahsisinde yer ile alakalı tespitlerimizi yaptık.

BURSA GAZİANTEP’İN YANINDA

Gaziantep'te canla başla mücadele eden Bursa Valimiz Yakup Canbolat başta olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a, Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'a, Milletvekillerimize, en önemlisi AFAD ve Kızılay ekiplerine, hayırsever hemşehrilerimize ve daha pek çok emek veren STK'larımıza teşekkür ediyorum. Gördüğüm manzarayı kelimelerle anlatmak dahi imkansız.

Fakat Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde devletimizin tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde görev yapan 150 binden fazla görevlimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim böyle bir felaketi bir daha ülkemize yaşatmasın.

Gün, birlik olma günüdür. Gün yaralımızı sarma günüdür. Bursa’dan Gaziantep’e yardım elini esirgemeyen tüm Bursalı ve Gaziantepli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.