Bursa'dan Bakan Soylu'ya destek, teröre lanet!

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde geçen ay bin 500 yüz kişinin katılımıyla “birlik ve beraberlik gecesi“ düzenleyen Bursa Artvinliler Konfederasyonu (ARKON) bu kez de muhtarlarla bir araya geldi.Bursa Ekspress / BURSA (İGFA) - Bursa’da yaşayan Artvinlilerin dayanışma-kaynaşma ve paylaşma adresi olan Bursa Artvinliler Konfederasyonu (ARKON) başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Geçen ay Nilüfer'de bin 500 yüz kişinin katılımıyla “Birlik ve Beraberlik” gecesi düzenleyen ARKON bu kez da Bursa’da Artvinlimahalle muhtarları ile bir araya geldi

Bursa’da 53 Artvin köyü ve 50’ye yakın Artvinli muhtar olduğunu ifade eden Yıldırım Tuna Mahallesi Muhtarı Ayşegül Yıldız, “Bizim için vatan bayrak deyince akan sular durur. Bu duygularla görevimizin başındayız” dedi .Nilüfer Ataevler Mahallesi Muhtarı Sabiha Güneş ise ”Artvinli olmanın haklı gururu ile mahallesine hizmet ettiklerini söyledi.

KADIN MUHTARLARIN BAŞARISI

Bursa’da görev yapan Artvinli muhtarlar kendilerini bir araya getiren ARKON Başkan ve yönetimine de teşekkür ederek, “Bu anlamlı ve güzel buluşmaların daha sık olmasını isteriz. Artvinli her muhtarımız Bursa’da kendini sevdirmiş kısıtlı imkanlara rağmen güzel hizmetler yapmışlardır. Birlik ve beraberlik içinde bu hizmetlere devam edeceğiz. Özellikle kadın muhtarlarımız çok daha başarılı” diye konuştu.

BAKAN SOYLU’YA TAM DESTEK

Muhtarların devlet ile millet arasında köprü olduğunu ifade eden ARKON Başkanı Fetanet Yıldırım “Onlarla birlikte üretmek birlikte çalışmak bize de büyük bir mutluluk veriyor. Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu da sağ olsun bu konuda zaten çok hassas .Kendisinin terör örgütlerine ve uyuşturucu baronlarına karşı verdiği mücadeleye Bursa olarak tam destek veriyoruz” dedi. Başkan Yıldırım, yaşanan terör olaylarına da tepki koydu.