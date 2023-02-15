Bursa'dan Adıyaman'a yardım köprüsü

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ilimizde büyük yıkıma yol açarken, Bursa da topyekun afet bölgesine yardım elini uzattı. Aynı zamanda Bursa İl Dernekleri Federasyonu (BİLDEF) Genel Başkanı olan Bursa Adıyamanlılar Derneği Başkanı Ramazan Alp, dernek olarak bölgeye yönelik yaptıkları yardım çalışmaları hakkında bilgi verdi.BURSA (İGFA) - 10 ilimizi sarsan deprem felaketinin ardından hızlıca harekete geçen Bursa Adıyamanlılar Derneği, bölgeye şu zamana kadar 12 yardım tırı gönderdi.

Aynı zamanda Bursa İl Dernekleri Federasyonu (BİLDEF) Genel Başkanı olan Dernek Başkanı Ramazan Alp, Adıyamanlılar Derneği olarak, afetin ilk anından itibaren, bölgeyle kolay iletişim kurabilme avantajımızı da kullanarak yardımları hızlı şekilde ulaştırmayı başardıklarını söyledi.

8'i derneğimiz ve hemşehrilerimizin imkanlarıyla olmak üzere 2'si Yıldırım Belediyesi, 2'si de Nilüfer Belediyesi'nin destekleriyle toplam 12 tır acil ihtiyaç malzemesini Adıyaman’a ulaştırdıklarını belirten Başkan alp, "Depremden en çok etkilenen kentlerden biri olan de Adıyaman. Adeta şehrin yarısı yıkıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısının on binleri bulabileceği ifade edilmektedir. Depremin ilk günü sabah saatlerinden itibaren Bursa Adıyamanlılar Derneği olarak bir koordinasyon kurulu oluşturduk. Sağlıklı bilgiler almak ve iletişim kanallarını açık tutmak amacıyla 4 arkadaşımızı Adıyaman’a gönderdik. Aynı gün akşam saatlerinde gıda, giyim ve battaniyeden oluşan 1 tır acil ihtiyaç malzemesini yola çıkardık. Deprem sonrası Bursa’dan, Adıyaman’a STK anlamında belki de ilk insani yardımı derneğimiz ulaştırdı diyebilirim" diye konuştu.

ALP: "YARALARA MERHEM OLMAYA ÇABALIYORUZ"

"Depremin vurduğu 10 ilimizde, 1 milyon 800 bini Suriyeli olmak üzere toplam 13 milyon civarında insan yaşamaktadır" diyen Başkan Alp, Bursa'ya gelme konusunda, bölgeden son bir kaç gündür yoğun yardım talebi aldıklarını ifade ederek, "Bu konuda AFAD yetkilileriyle gerekli görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Aldığımız bilgileri de hemşehrilerimizle paylaşıyoruz. Bursa'ya şu ana kadar gelen afetzedelerin çoğunun derin bir travma içerisinde olduğunu üzülerek belirtmek istiyorum. Bizler de bu anlamda onlara yardımcı olmaya, yaralarına bir nebze olsa da merhem olmaya çabalıyoruz" diye konuştu.