Bursa'daki bu mahallede kadınlara yönelik hiçbir hizmet yok

Mahallemin Muhtarları programı kapsamında Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Çirişhane Mahallesinin sorunlarını ele aldık. Çirişhane Mahallesinde ikamet eden kadınlar isyanda…Esmanur GÜLBAHAR/Ahmet GÜNAY/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Mahallemin Muhtarları programı kapsamında bu hafta, Bursa’nın Osmangazi İlçesine bağlı Çirişhane Mahallesinin sorunlarını, mahalle halkıyla ve mahalle muhtarıyla konuştuk.

Çirişhane Mahallesinde ikamet eden ve Herkes Duysun mikrofonuna konuşan kadınlar, Çirişhane Mahallesinin geliştirilmesi gerektiğini söylediler.

BURSA’NIN GÖBEĞİNDEKİ ÇİRİŞHANE MAHALLESİ ÇOCUK YETİŞTİRMEK İÇİN UYGUN DEĞİL

Çirişhane Mahallesinin en çok hizmete ihtiyacı olan mahallelerden biri olduğunu belirten bir vatandaş, “Bayanların oturup sohbet edebileceği bir yer yok. Girişimci bayanlar için el sanatları kursu yapılsın, gençlerimiz gelişsin. Sadece bayanlara bir yüzme havuzu olabilir. Kentsel dönüşüm istiyoruz. Mahallemizde madde bağımlıları ve hırsızlar dolu. Çocuk yetiştirilecek bir mahalle değil. Bursa’nın göbeğindeki Çirişhane Mahallesi geliştirilsin. Merinos Kongre Merkezine yakınız. Nilüfer çok güzel oldu ama Osmangazi maalesef geri bırakıldı. Ellerinden geleni yapsınlar diyorum.” şeklinde konuştu.

“ÇİRİŞHANE İÇİN BEKLENTİLERİMİZ VAR”

Bir diğer kadın vatandaş ise “Bayanlara özel aktiviteler olsa memnun oluruz. Can güvenliğimiz de önemli. Beklentimiz var, bir an önce olsun.” dedi.

Çirişhane Mahallesinde ikamet eden çocuklar ise anaokulu istediler.

HİZMETLERDE GERİ KALINMIŞ BİR MAHALLE: ÇİRİŞHANE

Herkes Duysun mikrofonuna açıklamalarda bulunan Çirişhane Muhtarı Nedim Çapa, “Eski bir mahalle olduğu için taleplerimiz çok fazla, hizmetlere başlıyoruz.” dedi.

40 yıldır Çirişhane Mahallesinde oturduğunu belirten Muhtar Çapa ise şu ifadeleri kullandı:

“Bu yıl bana nasip oldu ve muhtar oldum. Erkan Başkan ile birlikte hizmetlere başlıyoruz. Alt kesimlerin çok fazla şeye ihtiyacı var. Bir genç futbolcu yetiştiremiyoruz çünkü bir sosyal tesisimiz yok. Halı sahamız yok. Başkanımızdan isteyeceğiz, o da zaten sıcak bakıyor. Bayanların istekleri var. Dikiş, nakış kursları ve kreş istiyorlar. Taleplerimiz çok fazla çünkü eski bir mahalle, o yüzden hizmetlerde biraz geri kalınmış bir mahalle. 40 yıldır mahalle yıkılacak deniliyor ama başaramadık. Kolay değil evet ama bundan sonra Erkan Başkan ile birlikte daha iyi işler yapacağız.”