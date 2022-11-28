Bursa'daki Artvinliler tek yürek

Bursa'da yaşayan Artvinliler'in birlik ve beraberlik gecesi muhteşem bir ilgi gördü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun terörle mücadelesine de destek veren konuşmalarını yapıldığı gecede Artvinliler Bursa'dan terörü bir kez daha lanetlediler.BURSA (İGFA) - Bursa'da 150 yıllık bir geçmişe sahip Artvinliler birlik ve beraberlik gecesinde bir araya geldi.

Bursa Artvinliler Konfederasyonu'nun (ARKON) organize ettiği geceye bin 500 kişi katıldı. Yoğun ilginin olduğu geceye askerimizin sınır ötesinde devam eden operasyonlar damgasını vurdu.

Nilüfer'de gerçekleşen Artvinlilerin birlik ve beraberlik gecesi şehitlere saygı ve İstiklal Marşı ile başladı. Halk oyunlarının gösteri yaptığı gece de şehitlerimizden dolayı konser programı iptal edildi.

ARKON Genel Başkanı Fetanet Yıldırım, şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ederken, "Bursa'dan bir kez daha teröre karsı her ne şart altında olursa olsun askerimizin ve polisimizin yanında olduğumuzu haykırıyoruz. Terörle mücadele de yüreğini ortaya koyan ve her zaman dik duruş sergileyen Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'yu da kutluyor yanında olduğumuzu belirtiyoruz" diye konuştu.

TEK DERDİMİZ ARTVİN

Evliyalar şehri Osmanlı'nın başkenti yeşil Bursa'mızda Artvinlilerin önemli bir gücü ve etkinliğine sahip olduğu belirtilen Genel Başkan Yıldırım, "Bu gecemizde gördük ki Artvinlilerin dayanışma paylaşma ve kaynaşması çok başka güzel. Bizlerin tek derdi tek hedefi Artvin'li olmanın güzelliğini yaşamak ve yaşamaktır. Öyle farklı işlerden anlamayız. Dernekler, Federasyonlar, Konfederasyonlar siyaset yapmaz, asla yapmamalı! STK başkanlarını siyasiler tayin edemez, etmemeli. Bizler halk ile devlet arasında köprü vazifesi görüyoruz. Halkın sorunlarına çözümler arayacak inandığımız insanları bu köprüden taşımaktan onur duyarız" dedi.

Başkan Yıldırım, geceye desteğinden dolayı Artvinli işadamı Erdinç Altun'a teşekkür ederken, geceye Trabzon'dan katılan Trabzon Artvinliler Derneği Başkanı Ahmet Külekçi'de Bursa Artvinliler Konfederasyonu Genel Başkanı Fetanet Yıldırım'a plaket takdim etti.