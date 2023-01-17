Bursa'da zeytin hasadında son günler

Marmara'nın birçok noktasında büyük emekler verilerek Ekim ayı itibariyle başlanan zeytin hasadında son günler yaşanıyor. Bursa'nın Orhangazi ilçesinde üreticilerin büyük çoğunluğu zeytin hasadını tamamlarken, bazı üreticiler de kalan zeytinlerini toplamak için güzel havaları da fırsat bilerek hasadın son günlerini yaşıyor.Fatih MISIR / BURSA (İGFA) - Marmara Bölgesi'nde çiftçilerin en büyük tarımsal geçim kaynaklarından biri olan zeytinin hasadında son günler yaşanıyor.

İlk olarak Ekim ayında büyük emekler verilerek toplanmaya başlanan zeytinde hasat dönemi sona gelirken, kalan zeytinlerin ise önümüzdeki günlerde bitirilmesi hedefleniyor.

BEREKETLİ BİR HASAT DÖNEMİ YAŞANDI

Orhangazi’de zeytin hasadını hafta sonu itibariyle bitirdiğini söyleyen zeytin üreticisi Cemal İnce, bereketli bir sezon geçirdiklerini kaydetti. Zorlu şartlarda bakımlarını yaptıkları zeytinlerin hasadını tamamladıklarını kaydeden İnce, "Şimdi sırada budama işlemleri var. Bizim olduğu gibi Orhangazi’de bulunan tüm üreticiler hasat’ın ardından budama telaşına başlayacaklar. Allah hepimizin yardımcısı olsun, bereketli yeni bir sezonda yeniden zeytinimizi toplamak nasip olur inşallah" diye konuştu.