Bursa'da zeytin hasadı ve yağ üretimine start Mudanya'dan

Bursa'da zeytinin bu yılki hasat yolculuğu Mudanya'da başladı. Zeytin hasadı il ve ilçe protokolünün yanı sıra üreticilerin de katılımıyla Mudanya'nın Esence Mahallesi'ndeki Esence Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin zeytinyağhanesinde gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın zeytin hasadı ve zeytinyağı üretimine Mudanya ilçe kırsalındaki Esence'de start verildi.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce düzenlenen hasat etkinliğine Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Ziraat Odası ve Marmarabirlik yöneticileri ile üretici çiftçiler de katıldı.

Bursa'da geçen yıla göre yüzde yüzde 61 artışla zeytin rekoltesinin 236 bin 250 ton, zeytinyağı üretiminin ise 14 bin 771 ton olmasını beklediklerini ifade eden İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, son 20 yılda ülke genelindeki zeytin ağacı varlığının 189 milyona ulaştığını söyledi. İstatistiki verilere göre sofralık zeytin üretiminin 2022'de 735 bin 678 bin ton olması beklendiğini kaydeden Müdür Aygül, zeytinyağı üretiminin 2021'de 235 bin 727 ton iken 2022'de 421 bin 717 ton olarak gerçekleşmesini beklediklerini kaydetti. Aygül, zeytin üretiminde Bursa'nın ikinci sırada yer aldığını vurguladı.

Bursa'da 94 adet yağhane ve 341 adet zeytinyağı üretim tesisinin varlığına dikkati çeken İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, zeytindeki sorunları aşmanın yolunun da eğitimden geçtiğini belirterek, üreticilere yönelik budamadan hasada kadar verdikleri eğitimin olumlu geri dönüşlerine vurgu yaptı. Aygül, konuşmasında piyasa dengesini sağlayan Marmarabirlik'e de ürün alımlarına yönelik açıkladığı fiyatlardan ötürü teşekkür etti.

Programda konuşan Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi de, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne ve Marmarabirlik'in açıkladığı alım desteğine teşekkür ederek, üreticilere hayırlı ve bereketli bir üretim sezonu diledi.

Konuşmalar sonrasında katılımcı protokol üyeleri Esence Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin zeytinyağhanesine geçerek ilk hasat ürününe ilişkin sıkılan yağın tadına baktılar.