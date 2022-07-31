Bursa'da YKS tercihlerine 'Büyük' rehberlik

Gençleri YKS hazırlık sürecinde yalnız bırakmadığı gibi tercih döneminde de desteğini sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, üniversite adaylarının geleceğini doğru tercihlerle şekillendirebilmeleri amacıyla uzman rehberlerin nezaretinde oluşturulan 'Üniversite Tercih Rehberlik Noktaları' gençlerden yoğun ilgi görüyor.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Mudanya İskele Meydanı’nda kurulan tercih standını ziyaret ederek gençlerin heyecanına ortak oldu.

AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Orhan Samast ile belediye meclis üyelerinin de eşlik ettiği tercih standı ziyaretinde, YKS maratonunda sınava hazırlık merkezlerinde ücretsiz yüz yüze eğitim ve dijital eğitimlerle gençlerin yanında olduklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversite tercihi yapacak gençlere, 17 ilçede kurulan tercih noktalarında doğru tercih yapmaları için ücretsiz danışmanlık hizmeti verdiklerini söyledi.

YKS sürecinde yapacakları tercihin gençlerin hayatını şekillendireceğini vurgulayan Başkan Aktaş, 4 Ağustos tarihleri arasında Bursa'nın 17 ilçesinde farklı noktalarda bu manada stantlar oluşturarak, tercihleri ile alakalı onlara rehberlik hizmetini ücretsiz olarak yerine getirdiklerini kaydetti.

“5000 ÜNİVERSİTELİ BURS ALABİLECEK”

BURSKOOP ayrıcalıklarına da değinen Başkan Aktaş, “Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ticaret Bakanlığı nezdinde kurduğumuz BURSKOOP ile beraber 5000 üniversite öğrencisine burs vermekte. Gençlerimizin kayıt süreci gerçekleştikten sonra burs süreci için başvurularını gerçekleştirebileceklerini bir kez daha hatırlatmak istiyorum” dedi.

Bursa’ya eğitim almak için gelecek olan misafir öğrencileri de unutmadıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, "Bildiğiniz gibi ilk etapta 1-2 aylık süreçte bir takım sıkıntılar yaşanabiliyor. Ama ondan sonraki süreçte hiç bir şekilde sorun kalmıyor. Hatta kontenjanı dolmayan bir sürü yurtlarımız bile oluyor açıkçası. İlk 1-2 aylık süreçte de sorun yaşayan öğrencilerimiz ile alakalı ekstra kiraladığımız misafirhanelerde özel yardımlarımız ve desteklerimiz olacağını bir kez daha ifade etmek istiyorum. Tüm öğrencilerimize yürekten başarılar diliyorum” diye konuştu.