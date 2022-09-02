Bursa'da 'Yıldırım' hızıyla yatırımlar sürüyor

Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ahmet Zenbilci ile birlikte ilçeye kazandırılan ve yapımı devam eden fiziki projeleri yerinde inceledi.BURSA (İGFA) - İmardan kentsel dönüşüme, sosyal alanlardan kültür merkezlerine, spor tesislerinden modern pazar alanlarına kadar önemli hizmetleri bir bir ilçeye kazandıran Yıldırım Belediyesi, 3 yılda ilçenin çehresini değiştirecek birçok projeyi gerçekleştirirken yeni yatırımların da startını verdi.

Göreve geldikleri 2019 yılından bu yana Yıldırım’da insana dokunan birçok hizmeti hayata geçiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ahmet Zenbilci ile birlikte ilçeye kazandırılan fiziki projeleri yerinde inceledi. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Pandemi sürecine rağmen, geride bıraktığımız 3 yıllık süre zarfında, belirlediğimiz rutin belediyecilik hizmetlerimizin yanı sıra Yıldırım’a ve Bursa’mıza şehrin marka değerini artıracak yatırımlar kazandırdık. Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi, Balaban Mesire Alanı, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi, Vakıf Kent Bera Parkı, Yıldırım Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi, Ulus Kadın Spor Merkezi, Millet Mahallesi Kapalı Pazar Alanı ve Millet Mahallesi Kadın Spor Merkezi’ni ve birçok meydan ve mahalle parkını hizmete açarken, Mimar Sinan Kütüphanesi, Engelsiz Yaşam Merkezi, Molla Yegân Çocuk Aktivite Merkezi, Karapınar Gençlik Merkezi, Karaağaç Sosyal Yaşam Merkezi, Dr. Sadık Ahmet Gençlik ve Spor Merkezi ve Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi, Mimar Sinan Spor Kompleksi’nde ve mahallelerimizde çalışmalar devam ediyor. Bu mekânları da hizmet süremiz içerisinde ilçemize kazandırarak vatandaşlarımızın istifadesine sunacağız” dedi.

YEŞİLE DEV YATIRIM

Yıldırım Belediyesi, ilçenin çehresini değiştirecek çalışmalar kapsamında; 3 yıl içinde 18 adet parkı Yıldırım’a kazandırırken, 32 parkı da yeniledi. Kente nefes aldıracak projeler kapsamında Büyükşehir Belediyesi eliyle Vakıf Bera Kent Parkı’nı ilçeye kazandıran Yıldırım Belediyesi, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala’nın da katıldığı törenle Balaban Mesire Alanı’nı hizmete açtı. 48 bin metrekarelik bir alanda hizmet veren Balaban Mesire Alanı’nın bünyesinde; piknik alanları, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, kır kahvesi ve kır lokantası bulunuyor.

SIRACEVİZLER’DE SONA YAKLAŞILIYOR

Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İnşaat çalışmalarının yüzde 85’inin bittiği Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi’nin alt katındaki kapalı pazar alanı, tamamlanarak bölge sakinlerinin hizmetine açıldı. Haftanın bir günü pazar diğer günlerinde de otopark hizmeti veriliyor. Yeni katta ise kadın ve çocuklar için spor salonları, kafeterya, muhtarlık ve idari ofislerin yer aldığı üst kattaki çalışmalar kısa sürede tamamlanarak bölge sakinlerinin istifadesine sunulacak. Bin 590 metrekarelik inşaat alanında 3 katlı olarak tasarlanan ve toplam 4 bin 770 metrekare kullanım alanına sahip olan Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi hizmete açıldığında ilçenin değerine değer katacak.

YILDIRIMLI GENÇLERİN BULUŞMA NOKTASI

Geçtiğimiz yıl Şubat ayında hizmete açılan ve 200 bini aşkın gencin buluşma noktası olan Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphane, sadece Yıldırım’dan değil şehrin her noktasından misafirlerini ağırlıyor. Gençler 7 gün 24 saat nezih ortamda ders çalışma, araştırma yapma imkânı bulurken yine kütüphane bünyesinde verilen ücretsiz eğitimler ile kişisel gelişimine katkı sağlıyor. Ayrıca kültürel açıdan donanımlı nesiller yetiştirmeyi hedefleyen Yıldırım Belediyesi, kütüphaneye olan teveccühün fazla olmasından dolayı, Yıldırım’ın modern, donanımlı 2’nci kütüphanesini hizmete açmaya hazırlanıyor. Bin 200 metrekare alanda yapılacak Mimar Sinan Kütüphanesi’nin bünyesinde 10 bini aşkın kitap, bilgisayar laboratuvarı, toplantı salonu, 200 kişilik çalışma alanı bulunacak olup ziyaretçilere ücretsiz çay, çorba ve internet hizmeti verilecek. Ayrıca kütüphanenin alt katında ise ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte kitap okuyabileceği çocuk kütüphanesi de Yıldırımlı miniklerin istifadesine sunulacak. Farklı yaş gruplarındaki öğrencilerin aynı anda hizmet alabileceği yapısıyla öne çıkacak olan kütüphane tasarımıyla da örnek olacak. Çalışmaların yüzde 85’inin tamamlandığı kütüphane yakın zamanda ilçe sakinlerinin hizmetine açılacak.

YILDIRIM ‘TARİHİ’ AYAĞA KALDIRIYOR

Yıldırım Belediyesi, 19’uncu yüzyılda Müslüman Türk iş insanlarının kurduğu ilk ipek tesisi olan Osman Fevzi Efendi İpek Fabrikası’nın köşk yapısını ayağa kaldırıyor. 4 bin metrekarelik bir arsa üzerine kurulu, 350 metrekare tabanlı 4 katlı bir bina olan Karaağaç Sosyal Yaşam Merkezi açıldığında, giriş katı ve bahçesi sosyal tesis olacak şekilde hizmet verecek olup mekânın üst katlarında sergi ve toplantı salonları yer alacak. Kültürel ve sanatsal faaliyetler ile geçmişi geleceğe bağlayacak olan ‘Karaağaç Sosyal Yaşam Merkezi 2023 yılında hizmete açılacak.

MOLLA YEGÂN ÇOCUK AKTİVİTE MERKEZİ’NDE SON RÖTUŞLAR

Tarihi dokusuna uygun olarak restore edilen Molla Yegân Medresesi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çocuk Aktivite Merkezi olarak hizmet verecek olan medresede çocukların teknolojik ve sanatsal anlamda gelişimine katkı sağlanacak. Bilim, robotik kodlama, sanal yazılım, drama, el sanatları atölyelerinde eğitimlerin verileceği Aktivite Merkezi’nde ayrıca çocuk kütüphanesi, çocuk oyun ve eğlence alanları ile birtakım anne çocuk aktiviteleri de gerçekleştirilecek. Molla Yegân Çocuk Aktivite Merkezi açıldığında hem annelerin hem de çocukların göz bebeği olacak.

YATIRIMLAR YILDIRIM HIZIYLA SÜRECEK

Görev süreci boyunca Yıldırım’da insana dokunan birçok projeyi hayata geçirdiklerinin altını çizen Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Kentsel dönüşümle sosyal dönüşüm birlikte yürütülmesi gereken önemli bir konu. Binaları dönüştürmek işin sadece küçük bir kısmı. Kentin sosyal, kültürel yaşamını da dönüştürmek gerekiyor. Bunun için de elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Kütüphaneler, kültür merkezleri, spor tesisleri, sosyal yaşam alanları inşa ediyoruz. Yıldırım’daki yeşil alanları toplam 1,5 milyon metrekare artırıyoruz. Yaptığımız, inşası süren ve proje aşamasında olan çalışmalarımız var. Bunlar tamamlandığında Yıldırım’daki değişimi hep birlikte göreceğiz. Her şeyin en güzelini Yıldırım için düşünüyor, hayata geçiriyor ve dahasını yapmak için planlıyoruz. Çünkü her şeyin en güzeli Yıldırım’a değer” dedi.