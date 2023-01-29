Bursa'da 'Yeşil Çevre' çalışmalarıyla örnek oluyor

Bursa'da Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifi’ni ziyaret eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, geleceğe yatırım yapan tesisteki atık su arıtma çalışmalarının örnek nitelikte olduğunu dile getirdi.BURSA (İGFA) - Bursa’nın doğusunda atık suyun arıtılması ve çevrenin korunmasıyla ilgili faaliyetlerini sürdüren Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifi’nin çalışmaları yerel yönetimlerin ilgi odağında yer almaya devam ediyor. Kooperatifin arıtma hizmeti sağladığı tesisi inceleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yeşil Çevre’nin rolünün çok önemli olduğunu dile getirdi.

‘ATIKSU ARITMA ÇALIŞMALARI ÇOK DEĞERLİ’

Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifi’nin yürüttüğü çalışmalar hakkında Genel Müdür Mehmet Aydın’dan bilgi alan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Gürsü, Kestel ve Yıldırım’da İsabey bölgesinde faaliyetlerini sürdüren işletmelerin ve yerleşim yerlerinin atık sularıyla ilgili Yeşil Çevre’nin himayesinde yürütülen çalışmaları çok değerli buluyorum. Yeşil Çevre, önümüzdeki dönemde hayata geçireceği yatırımlarla da özellikle atık suyun geri kazanılması noktasında çok önemli çalışmalara imza atacak. Bu çalışmalar, geleceğimize dönük önemli yatırımlar. Yatırımlarla birlikte yeraltı sularımızın ve çevremizin korunması noktasında Yeşil Çevre, kentimize çok önemli katkılar sunacaktır. Biz de Yıldırım Belediyesi olarak bu çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

‘DEŞARJ SUYUMUZ HER ZAMAN KRİTERLERE UYGUN’

Yeşil Çevre’nin ülke sınırları dışında da örnek alındığını kaydeden Genel Müdür Mehmet Aydın ise “Üç organize sanayi bölgesi ve iki yerleşim yerine yönelik atık su arıtma hizmetini, Türkiye’nin en uygun maliyetli arıtması olarak sağlıyoruz. Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın belirlediği kriterlere uygun şekilde atık su deşarjını gerçekleştiriyoruz. Bu işlemler, Bakanlık tarafından 7/24 kontrol ediliyor. Arıtma işlemi yanında ortaklarımıza maliyet esaslı çevre danışmanlık hizmeti de sağlıyoruz. Atık yağların toplanması, çevre bilincinin oluşturulması noktasında da ciddi çalışmalar yapıyoruz. Yerel yönetimlerle de iş birliği yaparak hizmet alanımızı genişletmeye devam edeceğiz.” dedi.